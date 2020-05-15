Доллар стабилен в паре с евро и иеной, фунт дешевеет на заявлениях главы Банка Англии

Доллар США стабилен относительно евро и иены на торгах в пятницу после укрепления по итогам предыдущей сессии на заявлениях американского президента Дональда Трампа о том, что Штатам необходим сильный доллар для поддержки восстановления экономики после нынешнего кризиса.

"Сейчас отличное время для того, чтобы у нас был сильный доллар", - заявил Трамп в интервью Fox Business Network в четверг.

Летом 2019 года заявления Трампа о том, что слишком сильный доллар оказывает давление на американские компании и экономику, ставя их в невыгодные условия, вызывали у трейдеров опасения, что США могут прибегнуть к интервенциям на валютном рынке с целью ослабления доллара.

Резкое изменение позиции Трампа, возможно, говорит о признании им, что борьба с рынком является пустой тратой времени, пишет MarketWatch.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в ходе торгов в пятницу 0,2%. Значение индекса увеличилось на 1,4% в мае и на 4% с начала текущего года.

Пара евро/доллар стабильна в ходе торгов на уровне $1,0809, курс доллара к иене составляет 107,22 иены против 107,24 иены накануне.

Фунт стерлингов теряет 0,2% в паре с долларом на сигналах о том, что Банк Англии не исключает возможности снижения базовой ставки до отрицательного уровня.

В ходе вебинара, организованного Financial Times, глава британского ЦБ Эндрю Бейли заявил, что считает мудрым "никогда ничего не исключать", отвечая на вопрос о возможности отрицательных ставок.

Курс фунта в четверг составляет $1,2210 по сравнению с $1,2231 на закрытие предыдущей сессии.