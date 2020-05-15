Экономика

00:33 15.05.2020

Украинская сторона в ТКГ отметила необходимость верификации имущества Украины на временно оккупированных территориях

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Украинская сторона в ТКГ отметила необходимость верификации имущества Украины на временно оккупированных территориях

Представители Украины в экономической подгруппе ТКГ продолжили обсуждение вопроса о восстановлении в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины налогообложения и системы расчетов в рамках украинского правового поля.

"Также украинская сторона подчеркнула необходимость осуществления совместно с международными партнерами верификации имущества Украины, находящегося на временно оккупированных территориях", - сообщает в четверг пресс-служба Офиса президента Украины.

Также украинская сторона отметила конструктивный характер работы экономической подгруппы, в которой Украина и Россия были представлены на уровне заместителей министров экономики.

Теги: #ткг #имущество #украина
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