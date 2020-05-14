"Овостар" в I кв. сократил чистую прибыль в 3,8 раза

Агропромышленная группа компаний "Овостар Юнион", один ведущих производителей яиц и яичных продуктов в Украине, в январе-марте 2020 года получила $1,17 млн чистой прибыли, что в 3,8 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Согласно отчету компании на сайте Варшавской фондовой биржи, выручка "Овостара" в первом квартале 2020 года сократилась на 24,7% - до $23,44 млн.

Валовая прибыль компании за январь-март сократилась в 2,2 раза - до $3,6 млн, операционная прибыль – в 4,4 раза, до $1,04 млн.

На экспортные продажи пришлось $10,84 млн от общей выручки (от продажи яиц – $5,56 млн, яичных продуктов – $5,28 млн). В Украине было реализовано яиц на $8,54 млн, яичных продуктов – $4,06 млн.

В первом квартале текущего года "Овостар" приобрел оборудование для птичников на сумму $411 тыс., на реконструкцию и улучшение существующих объектов было инвестировано $450 тыс.

Как сообщалось, "Овостар" в январе-марте 2020 года сократила продажи яиц на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 241 млн шт. Продажи яиц на экспорт за указанный период сократились в 2,3 раза - до 81 млн шт., в результате доля экспортных продаж составила 34% (против 56% в первом квартале 2019 года).

Холдинговая компания группы - Ovostar Union N.V. - в середине июня 2011 года провела IPO 25% акций на WSE и привлекла $33,2 млн. Мажоритарный пакет акций компании находится в собственности Prime One Capital Limited, которая контролируется ее гендиректором Борисом Беликовым и председателем совета директоров Виталием Вересенко.

"Овостар Юнион" по итогам 2019 года получила $20 млн чистого убытка против $17,5 млн чистой прибыли в 2018 году. Его выручка в прошлом году сократилась на 16% – до $104,7 млн.