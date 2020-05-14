Экономика

20:51 14.05.2020

"Овостар" в I кв. сократил чистую прибыль в 3,8 раза

2 мин читать
"Овостар" в I кв. сократил чистую прибыль в 3,8 раза

Агропромышленная группа компаний "Овостар Юнион", один ведущих производителей яиц и яичных продуктов в Украине, в январе-марте 2020 года получила $1,17 млн чистой прибыли, что в 3,8 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Согласно отчету компании на сайте Варшавской фондовой биржи, выручка "Овостара" в первом квартале 2020 года сократилась на 24,7% - до $23,44 млн.

Валовая прибыль компании за январь-март сократилась в 2,2 раза - до $3,6 млн, операционная прибыль – в 4,4 раза, до $1,04 млн.

На экспортные продажи пришлось $10,84 млн от общей выручки (от продажи яиц – $5,56 млн, яичных продуктов – $5,28 млн). В Украине было реализовано яиц на $8,54 млн, яичных продуктов – $4,06 млн.

В первом квартале текущего года "Овостар" приобрел оборудование для птичников на сумму $411 тыс., на реконструкцию и улучшение существующих объектов было инвестировано $450 тыс.

Как сообщалось, "Овостар" в январе-марте 2020 года сократила продажи яиц на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 241 млн шт. Продажи яиц на экспорт за указанный период сократились в 2,3 раза - до 81 млн шт., в результате доля экспортных продаж составила 34% (против 56% в первом квартале 2019 года).

Холдинговая компания группы - Ovostar Union N.V. - в середине июня 2011 года провела IPO 25% акций на WSE и привлекла $33,2 млн. Мажоритарный пакет акций компании находится в собственности Prime One Capital Limited, которая контролируется ее гендиректором Борисом Беликовым и председателем совета директоров Виталием Вересенко.

"Овостар Юнион" по итогам 2019 года получила $20 млн чистого убытка против $17,5 млн чистой прибыли в 2018 году. Его выручка в прошлом году сократилась на 16% – до $104,7 млн.

Теги: #овостар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:27 14.11.2019
"Овостар Юнион" за 9 мес. сократил чистую прибыль в 5,3 раза

"Овостар Юнион" за 9 мес. сократил чистую прибыль в 5,3 раза

19:16 04.06.2019
Птицефабрика ГК "Овостар" продолжает работать в нормальном режиме после пожара

Птицефабрика ГК "Овостар" продолжает работать в нормальном режиме после пожара

10:07 19.04.2019
"Овостар" в 2018г сократил чистую прибыль на 23,6%

"Овостар" в 2018г сократил чистую прибыль на 23,6%

10:49 03.12.2018
"Овостар" сменил юрисдикцию на кипрскую

"Овостар" сменил юрисдикцию на кипрскую

09:07 26.10.2018
"Овостар" за 9 мес. увеличил продажи яиц на 27%

"Овостар" за 9 мес. увеличил продажи яиц на 27%

12:41 30.08.2018
"Овостар" в I полугодии увеличил чистую прибыль в 2,7 раза

"Овостар" в I полугодии увеличил чистую прибыль в 2,7 раза

10:13 04.06.2018
"Овостар" 2018 г. выделит $15 млн на строительство птицефабрик

"Овостар" 2018 г. выделит $15 млн на строительство птицефабрик

10:01 15.05.2018
"Овостар" в I кв. нарастил чистую прибыль в 1,7 раза

"Овостар" в I кв. нарастил чистую прибыль в 1,7 раза

11:36 20.04.2018
"Овостар" в 2017г увеличил чистую прибыль на 2%

"Овостар" в 2017г увеличил чистую прибыль на 2%

11:25 25.01.2018
"Овостар Юнион" в 2017г увеличил производство яиц на 12%

"Овостар Юнион" в 2017г увеличил производство яиц на 12%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАЛОГИ КОВАЛИВ ОФИС ПРЕЗИДЕНТА ЗАКОНОПРЕКТ

Закон о правках в Налоговый кодекс №1210 вступит в силу в ближайшее время – замглавы ОП

НАФТОГАЗ ГАЗ КАДРЫ ЗЕРКАЛЬ

"Нафтогаз" возложил организацию и сопровождение международных арбитражей на экс-замглавы МИД Зеркаль

НАЛОГИ ВЕТО ЗАКОН ЗЕЛЕНСКИЙ

Президент планирует ветировать налоговый закон №1210

SOCAR УКРТРАНСНАФТА НЕФТЬ

Socar проявляла интерес к хранению нефти в Украине – глава "Укртранснафты"

КАРАНТИН РЫНКИ КАБМИН

Кабмин Украины разрешил работу непродовольственных рынков

ПОСЛЕДНЕЕ

Закон о правках в Налоговый кодекс №1210 вступит в силу в ближайшее время – замглавы ОП

Одесская ОГА обратилась к банкам для отсрочки погашения кредитов пострадавшим от засухи фермерам

"Нафтогаз" возложил организацию и сопровождение международных арбитражей на экс-замглавы МИД Зеркаль

Fitch: выручку нефтехимических компаний EMEA будет определять структура конечных рынков

Китайская корпорация ZTE стала первым бизнес-резидентом "Экополиса ХТЗ" Ярославского

Президент планирует ветировать налоговый закон №1210

Socar проявляла интерес к хранению нефти в Украине – глава "Укртранснафты"

IKEA запустила интернет-магазин с пунктами выдачи в Украине

Кабмин Украины разрешил работу непродовольственных рынков

Мининфраструктуры предлагает ввести в Украине новую модель общественного транспорта

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА