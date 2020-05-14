Экономика

13:51 14.05.2020

Мининфраструктуры предлагает ввести в Украине новую модель общественного транспорта

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Мининфраструктуры предлагает ввести в Украине новую модель общественного транспорта

Министерство инфраструктуры Украины инициировало законопроект, которым предлагает новую модель общественного транспорта в стране, позволяющую заменить маршрутки автобусами и электробусами, сообщил глава ведомства Владислав Криклий.

"Тогда города смогут расшить перечень транспортных средств, которые функционируют как общественный транспорт. Это даст возможность заменить маршрутки нормальными автобусами и электробусами. Но это уже будут частные перевозчики, которые будут предоставлять эту услугу городу и его коммунальным предприятиям. Тогда маршрутки вообще практически уйдут в прошлое", - сказал он в эфире "Сниданок с 1+1" в четверг.

При этом, говоря о запуске маршруток в связи с выходом из карантина, министр отметил, что это уже вопрос к местной власти, готовы ли они отпускать маршрутные такси.

"Как по мне, еще не время запускать маршрутные такси", - добавил Криклий.

Теги: #транспорт #криклий #мининфраструктуры
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