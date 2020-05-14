Экономика

13:34 14.05.2020

Кабмин уволил главу Госрезерва Погорилого, назначил врио замглавы Барабаша

1 мин читать
Кабмин уволил главу Госрезерва Погорилого, назначил врио замглавы Барабаша

Кабинет министров уволил с должности главы Государственного агентства резерва Украины Ярослава Погорилого и временно возложил исполнения обязанностей руководителя Госрезерва на его заместителя Никиту Барабаша.

Соответствующие распоряжения правительства от 13 мая №519-р и №522-р обнародованы на "Урядовом портале".

Как сообщалось со ссылкой на депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"), правительство в декабре 2019 года назначило главой Госагентства резерва Украины Никиту Барабаша. Однако, как уточнил Гончаренко, министры голосовали за главу Госрезерва и на предыдущей неделе. Тогда главой ведомства назначили Ярослава Погорелого.

Согласно информации в Едином государственном реестре деклараций, ранее Барабаш возглавлял отдел взаимоотношений с государственными предприятиями департамента государственных закупок, договорной работы и взаимоотношений с государственными предприятиями Министерства юстиции Украины.

Теги: #кадры #госрезерв #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:05 14.05.2020
Кабмин утвердил на 2020г 461 проект регионального развития на 4,87 млрд грн

Кабмин утвердил на 2020г 461 проект регионального развития на 4,87 млрд грн

20:11 13.05.2020
Зеленский сменил начальников Управлений СБУ в Киеве, Киевской, Житомирской и Одесской областях – указы

Зеленский сменил начальников Управлений СБУ в Киеве, Киевской, Житомирской и Одесской областях – указы

16:31 13.05.2020
Кабмин запретил украинцам выезжать в Беларусь по паспорту гражданина Украины с 1 сентября 2020 года

Кабмин запретил украинцам выезжать в Беларусь по паспорту гражданина Украины с 1 сентября 2020 года

15:52 13.05.2020
Кабмин возобновил работу пешеходного пункта пропуска "Шегини" на границе с Польшей

Кабмин возобновил работу пешеходного пункта пропуска "Шегини" на границе с Польшей

15:39 13.05.2020
Кабмин разрешил передвижение граждан группами до 8 человек

Кабмин разрешил передвижение граждан группами до 8 человек

15:37 13.05.2020
Правительство Украины разрешило добровольцам проходить санаторно-курортное лечение и реабилитацию за счет государства

Правительство Украины разрешило добровольцам проходить санаторно-курортное лечение и реабилитацию за счет государства

13:26 13.05.2020
Шмыгаль о закупке Минздравом костюмов биозащиты: если есть данные о завышении цен, обращайтесь к правоохранителям

Шмыгаль о закупке Минздравом костюмов биозащиты: если есть данные о завышении цен, обращайтесь к правоохранителям

12:03 13.05.2020
Директор "Нафтогаза" Витренко заявил о сокращении его должности за борьбу с "Газпромом", раскритиковал Коболева

Директор "Нафтогаза" Витренко заявил о сокращении его должности за борьбу с "Газпромом", раскритиковал Коболева

11:58 13.05.2020
Премьер Украины заявляет о 6-мес. запасе продовольствия, отрицает необходимость ограничения экспорта, кроме гречки

Премьер Украины заявляет о 6-мес. запасе продовольствия, отрицает необходимость ограничения экспорта, кроме гречки

11:49 13.05.2020
Украина рассчитывает в 2020г на $10 млрд поддержки от разных финансовых институций - премьер

Украина рассчитывает в 2020г на $10 млрд поддержки от разных финансовых институций - премьер

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ТРАНСПОРТ КРИКЛИЙ МИНИНФРАСТРУКТУРЫ

Мининфраструктуры предлагает ввести в Украине новую модель общественного транспорта

НАФТОГАЗ БЮДЖЕТ НАЛОГИ

Группа "Нафтогаз" за 4 мес. перечислила в госбюджет 28 млрд грн

КИЕВ КЛИЧКО ТАРИФЫ ТРАНСПОРТ

В Киеве не будут поднимать тарифы на проезд в общественном транспорте – мэр Кличко

СПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОПЕК НЕФТЬ

Предложение нефти в мире в мае снизится на 12 млн б/с по сравнению с апрелем, до 88 млн б/с - МЭА

ТРАНСПОРТ ПАССАЖИРОПОТОК МИНИНФРАСТРУКТУРЫ

Мининфраструктуры разработало план возобновления пассажирского сообщения

ПОСЛЕДНЕЕ

Мининфраструктуры предлагает ввести в Украине новую модель общественного транспорта

Компании начали использовать показатель прибыли без учета потерь от коронавируса

Группа "Нафтогаз" за 4 мес. перечислила в госбюджет 28 млрд грн

В Киеве не будут поднимать тарифы на проезд в общественном транспорте – мэр Кличко

Предложение нефти в мире в мае снизится на 12 млн б/с по сравнению с апрелем, до 88 млн б/с - МЭА

Мининфраструктуры разработало план возобновления пассажирского сообщения

Американская торговая палата в Украине разработала детальный план выхода из карантина - президент АСС

Хмельницкий закрывает школу программирования UNIT Factory в Киеве, в проект инвестировали около $5 млн

Мининфраструктуры предложило авиакомпаниям компенсировать только чартерные рейсы по вывозу украинцев в период карантина - МАУ

Газпром в I кв. впервые ушел в убыток по РСБУ на фоне обвала рубля - сразу на 300 млрд рублей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА