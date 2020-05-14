Кабмин уволил главу Госрезерва Погорилого, назначил врио замглавы Барабаша

Кабинет министров уволил с должности главы Государственного агентства резерва Украины Ярослава Погорилого и временно возложил исполнения обязанностей руководителя Госрезерва на его заместителя Никиту Барабаша.

Соответствующие распоряжения правительства от 13 мая №519-р и №522-р обнародованы на "Урядовом портале".

Как сообщалось со ссылкой на депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"), правительство в декабре 2019 года назначило главой Госагентства резерва Украины Никиту Барабаша. Однако, как уточнил Гончаренко, министры голосовали за главу Госрезерва и на предыдущей неделе. Тогда главой ведомства назначили Ярослава Погорелого.

Согласно информации в Едином государственном реестре деклараций, ранее Барабаш возглавлял отдел взаимоотношений с государственными предприятиями департамента государственных закупок, договорной работы и взаимоотношений с государственными предприятиями Министерства юстиции Украины.