Экономика

10:09 14.05.2020

Американская торговая палата в Украине разработала детальный план выхода из карантина - президент АСС

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Американская торговая палата в Украине разработала детальный план выхода из карантина - президент АСС

Американская торговая палата в Украине (АСС) разработала детальный план выхода из карантина с конкретными шагами на каждом этапе, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" президент АСС Андрей Гундер.

"Самым главным активом любой компании являются ее люди. Безопасность и защищенность работников чрезвычайно важны для каждого добросовестного работодателя. Именно поэтому у Американской торговой палаты в Украине уже есть детальный план выхода из карантина, который был представлен Совету директоров палаты. Приоритетом в нашей стратегии являются наши сотрудники, поэтому мы сделали акцент на мягком и постепенном возвращении к работе", - указал Гундер.

По его словам, отправной точкой для АСС станет четвертый этап выхода из карантина, который анонсировало правительство.

"После этого мы введем одну неделю обязательной работы из дома. Вторую неделю будем рекомендовать работу из дому. На третьей начнем вводить гибкие форматы работы. И только на четвертой сможем говорить о возвращении в офис", - пояснил президент АСС.

При этом своевременная и прозрачная коммуникация является критически важной в этом процессе, полагают в Американской торговой палате.

"На первой и второй неделях главными шагами является ежедневная дезинфекция офиса, закупка и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты, реорганизация офиса с соблюдением социальной дистанции между рабочими местами в 1,5-2 метра. Этих мер будем придерживаться и в дальнейшем. Мы также рассмотрим возможность проведения тестирования на COVID-19 для всех наших сотрудников", - отметил Гундер.

Согласно плану АСС, на третьей и четвертой неделях предусмотрен температурный скрининг, введение политики "чистого стола", работа в малых группах или посменная работа (не все сотрудники будут находиться в офисе одновременно). Участие во встречах будет возможным только в случае крайней необходимости с соблюдением всех правил безопасности, добавил президент АСС.

"Также важной составляющей возвращения в офис является психологический аспект, поэтому директоры департаментов палаты проведут встречи с каждым членом своей команды. Мы надеемся, что при таких условиях возвращение в офис произойдет максимально безопасно и комфортно для каждого сотрудника", - отметил он.

Как подчеркнул Андрей Гундер, во время карантина палата продолжает активно доносить голос бизнеса на наивысшем уровне, а также проводит мероприятия для компаний-членов онлайн.

"Некоторое время после выхода из карантина нашей команды мы все же планируем проводить мероприятия онлайн", - добавил президент палаты.

"Нет ни одного бизнеса, который, так или иначе, не ощутил бы влияния от распространения коронавируса. Сейчас команда Американской торговой палаты в Украине и наши компании-члены активно готовятся к выходу из карантина, но реальность, в которую мы все вернемся, будет совсем иной", - указал он.

Гундер напомнил, что месяц назад АСС запустила в Facebook видео-проект "Лидерство во время кризиса", цель которого - поддержать бизнес в непростые времена и показать, как компании-члены реагируют на вызовы и поддерживают своих сотрудников.

"Каждый день я провожу несколько видео-интервью с гендиректорами компаний-членов АСС. Все они уверены в одном - мы уже начали жить в новой реальности. Для каждой компании эта реальность своя: кто-то адаптирует свои бизнес-модели, некоторые компании полностью переходят в онлайн, а некоторые наоборот усиливают свои позиции и предоставляют еще больше сервисов. То есть после карантина все изменится: модели, подходы, форматы работы. А главное - произойдет переоценка ценностей и будущих стратегий", - прокомментировал Андрей Гундер.

Многие компании уже успешно работают из дому.

"Взять, например, компанию Twitter, 5 тыс. сотрудников которой работают из дома еще с начала марта. Руководство Twitter решило своим сотрудникам работать из дома постоянно. Это и есть новая реальность в действии", - приводит пример президент АСС.

Однако сотрудничество с Международным валютным фондом, победа над пандемией COVID-19, возобновление экономики Украины и сохранение рабочих мест являются первоочередными приоритетами для бизнеса, подчеркнул он.

"Мы продолжаем сотрудничество с правительством Украины в указанных направлениях. Мы также будем просматривать наши детальные стратегические приоритеты, и выходить с предложениями для поддержки экономики Украины", - подытожил Гундер.

Теги: #гундер #карантин #асс #экономика
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