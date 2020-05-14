Экономика

09:59 14.05.2020

Хмельницкий закрывает школу программирования UNIT Factory в Киеве, в проект инвестировали около $5 млн

2 мин читать
Хмельницкий закрывает школу программирования UNIT Factory в Киеве, в проект инвестировали около $5 млн

Бесплатная школа программирования UNIT Factory, открытая в Киеве фондом Василия Хмельницкого K.Fund в партнерстве с французской "Школой 42" прекращает свою работу.

Как сообщила пресс-служба холдинга UFuture, учитывая неблагоприятную текущую экономическую ситуацию, основатели решили закрыть киевский проект в мае 2020 года.

"Согласно партнерским договоренностям, студенты, не прошедшие полный курс подготовки, получат сертификаты о достигнутом уровне и смогут продолжить обучение в других кампусах глобальной сети "Школы 42", - указано в сообщении.

За время работы школы, программы учебного заведения охватили более 1000 студентов. Первый набор в UNIT Factory в Киеве состоялся в конце 2016 года — на первые 300 мест было обработано более 13 тыс. заявок.

"В этот проект было инвестировано около $5 млн. Все эти годы обучение было бесплатным при условии дальнейшей работы выпускников в Украине на протяжении трех лет. Мы пытались поддержать потенциал одаренной молодежи и стимулировать развитие современного ИТ-образования в Украине. С этими задачами UNIT Factory справился", — сообщил основатель K.Fund Василий Хмельницкий.

Он также поблагодарил французских партнеров за сотрудничество, и отметил, что будет внимательно следить за развитием новаторской "Школы 42".

Как сообщалось, в июле 2019 года K.Fund открыл школу для программистов UNIT Factory в Харькове, уже на платной основе. UNIT Factory в Харькове готовит программистов по собственной учебной программе ucode, одной из ключевых особенностей которой является методология Challenge-Based Learning ("обучение на основе вызовов"), т. е. - решение реальных проблем для получения прикладных знаний.

K.Fund — Фонд украинского бизнесмена Василия Хмельницкого, основанный для поддержки проектов в области образования и экономики.

"Школа 42" – основанная в 2013 году во Франции частная школа компьютерного программирования.

Теги: #хмельницкий #школа #unit #программирование
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:35 30.04.2020
Всеукраинская школа онлайн не будет вести трансляции 1 и 11 мая - Минобразования

Всеукраинская школа онлайн не будет вести трансляции 1 и 11 мая - Минобразования

18:02 16.04.2020
Минобразования рекомендует школам не проводить "последние звонки" и выпускные вечера, а детали завершения учебного года определять самостоятельно

Минобразования рекомендует школам не проводить "последние звонки" и выпускные вечера, а детали завершения учебного года определять самостоятельно

15:32 06.04.2020
Депутат от "Слуги народа" провел урок физики для 10-го класса в рамках проекта "Всеукраинская школа онлайн"

Депутат от "Слуги народа" провел урок физики для 10-го класса в рамках проекта "Всеукраинская школа онлайн"

08:10 04.04.2020
По факту обстрела боевиками территории возле школы в Новотошковском на Луганщине открыто уголовное дело

По факту обстрела боевиками территории возле школы в Новотошковском на Луганщине открыто уголовное дело

19:03 01.04.2020
В Хмельницком 10 сотрудников военного госпиталя отправили на обсервацию из-за контакта с заболевшим COVID-19

В Хмельницком 10 сотрудников военного госпиталя отправили на обсервацию из-за контакта с заболевшим COVID-19

21:24 29.03.2020
6 апреля стартует проект Всеукраинская школа онлайн

6 апреля стартует проект Всеукраинская школа онлайн

15:12 21.03.2020
Зеленский обсудил с телеканалами трансляцию видеоуроков для учеников 5-11 классов в условиях ограничительных мер

Зеленский обсудил с телеканалами трансляцию видеоуроков для учеников 5-11 классов в условиях ограничительных мер

17:49 12.03.2020
Василий Хмельницкий анонсировал второй сезон бизнес-реалити-шоу для поддержки украинских предпринимателей

Василий Хмельницкий анонсировал второй сезон бизнес-реалити-шоу для поддержки украинских предпринимателей

15:21 04.03.2020
В школах Киева усилена профилактика против заболеваний - КГГА

В школах Киева усилена профилактика против заболеваний - КГГА

16:07 03.03.2020
В школах и детсадах Киева из-за коронавируса будут измерять температуру - Кличко

В школах и детсадах Киева из-за коронавируса будут измерять температуру - Кличко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГУНДЕР КАРАНТИН АСС ЭКОНОМИКА

Американская торговая палата в Украине разработала детальный план выхода из карантина - президент АСС

ЕС ПОМОЩЬ БАНКИ

Приняв закон о банках, Украина выполнила необходимые условия для выделения €500 млн четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС – представитель Еврокомиссии

ПОМОЩЬ ЗАСУХА ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ

Глава Одесской области просит от правительства помощи из-за засухи

США ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ИНТЕРНЕТ

Посольство США в Украине осудило обнародование в сети контактных данных украинских журналистов и общественных активистов

МАРЧЕНКО МИНФИН МВФ

Украина может получить первый транш МВФ в размере $1,75 млрд до конца мая

ПОСЛЕДНЕЕ

Американская торговая палата в Украине разработала детальный план выхода из карантина - президент АСС

Кабмин утвердил на 2020г 461 проект регионального развития на 4,87 млрд грн

Мининфраструктуры предложило авиакомпаниям компенсировать только чартерные рейсы по вывозу украинцев в период карантина - МАУ

Газпром в I кв. впервые ушел в убыток по РСБУ на фоне обвала рубля - сразу на 300 млрд рублей

Рада отправила на повторное второе чтение законопроект о соцгарантиях детей под опекой и введении соцпомощи на уход за одинокими лицами

Раде предлагают погасить 7,9 млрд грн долгов на старом рынке э/э за счет довыпуска ОВГЗ

Приняв закон о банках, Украина выполнила необходимые условия для выделения €500 млн четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС – представитель Еврокомиссии

Издательский дом Conde Nast уволит около 100 сотрудников в США на фоне пандемии коронавируса

Рада намерена ввести систему грантовой поддержки государством сферы культуры, креативных индустрий и туризма

Экономисты ждут падения ВВП США на 32% во II квартале - опрос WSJ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА