Хмельницкий закрывает школу программирования UNIT Factory в Киеве, в проект инвестировали около $5 млн

Бесплатная школа программирования UNIT Factory, открытая в Киеве фондом Василия Хмельницкого K.Fund в партнерстве с французской "Школой 42" прекращает свою работу.

Как сообщила пресс-служба холдинга UFuture, учитывая неблагоприятную текущую экономическую ситуацию, основатели решили закрыть киевский проект в мае 2020 года.

"Согласно партнерским договоренностям, студенты, не прошедшие полный курс подготовки, получат сертификаты о достигнутом уровне и смогут продолжить обучение в других кампусах глобальной сети "Школы 42", - указано в сообщении.

За время работы школы, программы учебного заведения охватили более 1000 студентов. Первый набор в UNIT Factory в Киеве состоялся в конце 2016 года — на первые 300 мест было обработано более 13 тыс. заявок.

"В этот проект было инвестировано около $5 млн. Все эти годы обучение было бесплатным при условии дальнейшей работы выпускников в Украине на протяжении трех лет. Мы пытались поддержать потенциал одаренной молодежи и стимулировать развитие современного ИТ-образования в Украине. С этими задачами UNIT Factory справился", — сообщил основатель K.Fund Василий Хмельницкий.

Он также поблагодарил французских партнеров за сотрудничество, и отметил, что будет внимательно следить за развитием новаторской "Школы 42".

Как сообщалось, в июле 2019 года K.Fund открыл школу для программистов UNIT Factory в Харькове, уже на платной основе. UNIT Factory в Харькове готовит программистов по собственной учебной программе ucode, одной из ключевых особенностей которой является методология Challenge-Based Learning ("обучение на основе вызовов"), т. е. - решение реальных проблем для получения прикладных знаний.

K.Fund — Фонд украинского бизнесмена Василия Хмельницкого, основанный для поддержки проектов в области образования и экономики.

"Школа 42" – основанная в 2013 году во Франции частная школа компьютерного программирования.