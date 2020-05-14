Мининфраструктуры предложило авиакомпаниям компенсировать только чартерные рейсы по вывозу украинцев в период карантина - МАУ

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" подала в Министерство инфраструктуры Украины расчеты по компенсациям за 18 выполненных чартерных эвакуационных рейсов.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе МАУ, диалог с правительством Украины о компенсациях за выполняемые с целью эвакуации украинцев из других стран рейсы в начале пандемии был, и тогда Министерством инфраструктуры предлагало выделить на эти цели сумму более $4 млн.

"В действительности, Мининфраструктуры запросило у авиакомпаний расчет на так называемые чартерные рейсы (традиционные Турция, Египет). Мы подали свой расчет, но пока никаких компенсаций не получили. Дальнейшую судьбу этих расчетов мы пока тоже не понимаем", - отметили в авиакомпании.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, у МАУ таких рейсов было не много - всего 18, поскольку большинство чартерных пассажиров возят две другие украинские авиакомпании, подкрепленные собственными или партнерскими туристическими операторами. В то же время в МАУ не назвали расчетную сумму компенсаций, на которую претендует авиакомпания.

"Поэтому для авиакомпании МАУ вопрос компенсаций не является острым. Но мы, тем не менее, рассчитываем, что если другие украинские авиакомпании получат компенсации, то мы их тоже получим", - подчеркнули в МАУ.

В пресс-службе отметили, что эвакуация за государственный счет была проведена из Уханя (КНР), а также из аэропорта Тревизо для тех украинцев, которые "застряли" на границе между Словенией и Италией, хотя это не были пассажиры чартерных рейсов.

В МАУ подчеркнули, что предложенные Мининфраструктуры компенсации за выполнение эвакуационных рейсов украинскими авиакомпаниями не распространяются на спецрейсы, которые организовывались авиакомпаниями на собственный коммерческий риск.

"На этих рейсах самолеты летели из Киева пустыми, а назад - с пассажирами. Тем не менее, пассажиры, по сути, вынуждены были оплачивать так называемый "раунд трип". И в связи с этим пассажирам регулярных рейсов, а также авиакомпаниям не предлагался и не рассматривался режим компенсаций", - отметили в пресс-службе авиакомпании.

Как сообщалось, в конце апреля министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сказал, что Мининфраструктуры рассчитывает в течение месяца выделить финпомощь авиакомпаниям SkyUp, МАУ, Windrose ("Роза ветров") и Azur Air Ukraine за осуществление эвакуационных рейсов.