Экономика

09:44 14.05.2020

Мининфраструктуры предложило авиакомпаниям компенсировать только чартерные рейсы по вывозу украинцев в период карантина - МАУ

2 мин читать
Мининфраструктуры предложило авиакомпаниям компенсировать только чартерные рейсы по вывозу украинцев в период карантина - МАУ

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" подала в Министерство инфраструктуры Украины расчеты по компенсациям за 18 выполненных чартерных эвакуационных рейсов.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе МАУ, диалог с правительством Украины о компенсациях за выполняемые с целью эвакуации украинцев из других стран рейсы в начале пандемии был, и тогда Министерством инфраструктуры предлагало выделить на эти цели сумму более $4 млн.

"В действительности, Мининфраструктуры запросило у авиакомпаний расчет на так называемые чартерные рейсы (традиционные Турция, Египет). Мы подали свой расчет, но пока никаких компенсаций не получили. Дальнейшую судьбу этих расчетов мы пока тоже не понимаем", - отметили в авиакомпании.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, у МАУ таких рейсов было не много - всего 18, поскольку большинство чартерных пассажиров возят две другие украинские авиакомпании, подкрепленные собственными или партнерскими туристическими операторами. В то же время в МАУ не назвали расчетную сумму компенсаций, на которую претендует авиакомпания.

"Поэтому для авиакомпании МАУ вопрос компенсаций не является острым. Но мы, тем не менее, рассчитываем, что если другие украинские авиакомпании получат компенсации, то мы их тоже получим", - подчеркнули в МАУ.

В пресс-службе отметили, что эвакуация за государственный счет была проведена из Уханя (КНР), а также из аэропорта Тревизо для тех украинцев, которые "застряли" на границе между Словенией и Италией, хотя это не были пассажиры чартерных рейсов.

В МАУ подчеркнули, что предложенные Мининфраструктуры компенсации за выполнение эвакуационных рейсов украинскими авиакомпаниями не распространяются на спецрейсы, которые организовывались авиакомпаниями на собственный коммерческий риск.

"На этих рейсах самолеты летели из Киева пустыми, а назад - с пассажирами. Тем не менее, пассажиры, по сути, вынуждены были оплачивать так называемый "раунд трип". И в связи с этим пассажирам регулярных рейсов, а также авиакомпаниям не предлагался и не рассматривался режим компенсаций", - отметили в пресс-службе авиакомпании.

Как сообщалось, в конце апреля министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сказал, что Мининфраструктуры рассчитывает в течение месяца выделить финпомощь авиакомпаниям SkyUp, МАУ, Windrose ("Роза ветров") и Azur Air Ukraine за осуществление эвакуационных рейсов.

Теги: #мау #авиакомпании #мининфраструктуры #компенсации
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:17 13.05.2020
Верховный Суд разблокировал концессионный конкурс в морпорту Херсона

Верховный Суд разблокировал концессионный конкурс в морпорту Херсона

18:13 06.05.2020
Кабмин назначил госсекретаря Мининфраструктуры

Кабмин назначил госсекретаря Мининфраструктуры

16:32 05.05.2020
МАУ выполнит спецрейс из Киева во Франкфурт для перевозки украинских граждан по трудовым контрактам

МАУ выполнит спецрейс из Киева во Франкфурт для перевозки украинских граждан по трудовым контрактам

16:05 05.05.2020
Подписан меморандум с Socar о строительстве хаба на КПВВ "Чонгар"

Подписан меморандум с Socar о строительстве хаба на КПВВ "Чонгар"

10:20 30.04.2020
Мининфраструктуры в мае планирует установить 5 комплексов автофиксации нарушений ПДД во Львовской области

Мининфраструктуры в мае планирует установить 5 комплексов автофиксации нарушений ПДД во Львовской области

23:46 29.04.2020
Украинцы смогли вылететь в Лондон на сезонные работы – СМИ

Украинцы смогли вылететь в Лондон на сезонные работы – СМИ

13:50 29.04.2020
МАУ отменила спецрейс Киев-Лондон с украинскими гражданами на работу из-за запрета Госавиаслужбы

МАУ отменила спецрейс Киев-Лондон с украинскими гражданами на работу из-за запрета Госавиаслужбы

17:31 28.04.2020
МАУ с 1 по 9 мая выполнит 11 спецрейсов для возвращения украинцев из-за рубежа

МАУ с 1 по 9 мая выполнит 11 спецрейсов для возвращения украинцев из-за рубежа

14:08 27.04.2020
Минцифры совместно с Мининфраструктуры запускают пилотный проект по внедрению е-ТТН

Минцифры совместно с Мининфраструктуры запускают пилотный проект по внедрению е-ТТН

12:44 27.04.2020
Украина настаивает на возвращении "черных ящиков" сбитого в Иране самолета МАУ - Кулеба

Украина настаивает на возвращении "черных ящиков" сбитого в Иране самолета МАУ - Кулеба

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГУНДЕР КАРАНТИН АСС ЭКОНОМИКА

Американская торговая палата в Украине разработала детальный план выхода из карантина - президент АСС

ЕС ПОМОЩЬ БАНКИ

Приняв закон о банках, Украина выполнила необходимые условия для выделения €500 млн четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС – представитель Еврокомиссии

ПОМОЩЬ ЗАСУХА ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ

Глава Одесской области просит от правительства помощи из-за засухи

США ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ИНТЕРНЕТ

Посольство США в Украине осудило обнародование в сети контактных данных украинских журналистов и общественных активистов

МАРЧЕНКО МИНФИН МВФ

Украина может получить первый транш МВФ в размере $1,75 млрд до конца мая

ПОСЛЕДНЕЕ

Американская торговая палата в Украине разработала детальный план выхода из карантина - президент АСС

Кабмин утвердил на 2020г 461 проект регионального развития на 4,87 млрд грн

Хмельницкий закрывает школу программирования UNIT Factory в Киеве, в проект инвестировали около $5 млн

Газпром в I кв. впервые ушел в убыток по РСБУ на фоне обвала рубля - сразу на 300 млрд рублей

Рада отправила на повторное второе чтение законопроект о соцгарантиях детей под опекой и введении соцпомощи на уход за одинокими лицами

Раде предлагают погасить 7,9 млрд грн долгов на старом рынке э/э за счет довыпуска ОВГЗ

Приняв закон о банках, Украина выполнила необходимые условия для выделения €500 млн четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС – представитель Еврокомиссии

Издательский дом Conde Nast уволит около 100 сотрудников в США на фоне пандемии коронавируса

Рада намерена ввести систему грантовой поддержки государством сферы культуры, креативных индустрий и туризма

Экономисты ждут падения ВВП США на 32% во II квартале - опрос WSJ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА