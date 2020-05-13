Экономика

19:40 13.05.2020

Рада намерена ввести систему грантовой поддержки государством сферы культуры, креативных индустрий и туризма

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Рада намерена ввести систему грантовой поддержки государством сферы культуры, креативных индустрий и туризма

Народные депутаты Украины предлагают оказать государственную поддержку сфере культуры, креативным индустриям, туризму, малому и среднему бизнесу в связи с карантином, связанным с распространением коронавирусной болезни.

За соответствующий законопроект № 3377 О внесении изменений в ряд законов в первом чтении проголосовали 260 народных депутатов.

«Этим законом…вводим систему грантовой поддержки государством сферы культуры, креативных индустрий и туризма», - сказал глава парламентского комитета по вопросам информационной политики Александр Ткаченко на внеочередном пленарном заседании Рады в среду.

По его словам, культура и креативные индустрии наиболее пострадали во время кризиса, вызванного коронавирусом.

Законопроект предлагает распространить государственную поддержку в форме предоставления государственной субсидии на развитие кинопроектов: для национальных игровых фильмов, анимационных фильмов, документальных фильмов, фильмов для детской аудитории (с учетом художественной и культурной значимости), фильмов художественной и культурной значимости (авторских), телевизионных фильмов, телевизионных сериалов и фильмов-дебютов, в объеме до 100% включительно общей сметной стоимости соответствующего кинопроекта.

Согласно законопроекту временно, на период карантина до 31 декабря 2020г, телерадиоорганизации и провайдеры программной услуги, использующие радиочастотный ресурс, освобождаются от оплаты 50% стоимости услуг Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.

Авторы законопроекта также предлагают уменьшить плату за наем (аренду) имущества по требованию нанимателя (учреждения культуры), который осуществляет предпринимательскую деятельность с использованием этого имущества на протяжении всего времени, когда имущество не могло использоваться в предпринимательской деятельности в полном объеме из-за введенных на время карантина ограничений и (или) запрета.

Теги: #господдержка #рада #бизнес
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