Экономика

19:04 13.05.2020

Экономисты ждут падения ВВП США на 32% во II квартале - опрос WSJ

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Экономисты ждут падения ВВП США на 32% во II квартале - опрос WSJ

Сокращение ВВП США, связанное с мерами по ограничению распространения коронавируса, будет более существенным, чем ожидалось первоначально, полагают экономисты, при этом многие говорят, что экономика переживает резкий спад, за которым последует постепенное восстановление.

Согласно данным ежемесячного опроса The Wall Street Journal, ВВП США во втором квартале текущего года рухнет на 32% в годовом выражении. Месяцем ранее экономисты ожидали падения ВВП в период с апреля по июнь на 25%.

Сокращение экономики за весь 2020 год, по оценкам экспертов, составит 6,6%. Месяц назад участники опроса прогнозировали, что спад ВВП составит 4,9%.

Уровень безработицы, согласно последнему прогнозу, достигнет 17% в июне. Предыдущий прогноз предусматривал показатель на уровне 13%.

"Экономика достигнет дна в мае или июне, затем активность начнет восстанавливаться", - сказал главный экономист Национальной ассоциации промышленников (National Association of Manufacturers, NAM) Чед Мутрей.

"Таким образом, рост, вероятно, останется существенно ниже уровней до рецессии, как минимум, до 2022 года", - добавил он.

Большинство экономистов (68,3%) полагают, что траектория развития экономики будет напоминать логотип производителя спортивных товаров Nike: резкий спад, за которым последует постепенное восстановление.

Хотя экономисты ждут более резкого падения ВВП во втором квартале, 85% по-прежнему прогнозируют, что восстановление начнется во второй половине года. По оценкам экспертов, американский ВВП увеличится на 8,5% в годовом выражении в третьем квартале против прогнозируемых в апреле 6,2%. Рост в четвертом квартале составит 6,7%, что практически соответствует предыдущему прогнозу.

На фоне постепенного начала снятия ограничений властями штатов экономисты разошлись во мнении по поводу того, насколько это оправдано в данный момент. Примерно 29,8% говорят, что смягчение ограничений уместно, 14% полагают, что снятие запретов должно было начаться раньше, тогда как 31,6% считают, что время еще не пришло. При этом 24,6% затрудняются ответить, является ли текущий момент подходящим.

"Без вакцины или какого-то терапевтического препарата возобновление экономической активности в данный момент обязательно приведет к резкому росту новых заражений, за которым последует повторное закрытие экономики", - говорит главный экономист The Economic Outlook Group на мировых рынках Бернард Бомол, который считает снятие ограничений преждевременным.

Экономисты высоко оценили работу Джерома Пауэлла в должности главы Федеральной резервной системы (ФРС) США в период пандемии коронавируса: 71,9% участников опроса поставили ему оценку A (самая высокая), 24,6% - B. Лишь 1,8% экспертов поставили ему оценку C и F.

ФРС на фоне негативных последствий пандемии коронавируса опустила процентную ставку до 0-0,25%, объявил о запуске масштабной программы выкупа активов и начала выдавать кредиты американскому бизнесу.

В опросе, проведенном WSJ в период с 8 по 12 мая, приняли участие 64 экономиста, однако не все они отвечали на каждый вопрос.

Теги: #сша #опрос #экономика
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