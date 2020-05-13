Экономика

18:27 13.05.2020

Глава Одесской области просит от правительства помощи из-за засухи

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Глава Одесской области просит от правительства помощи из-за засухи

Глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый просит Кабмин помочь области и не допустить банкротства ряда агропредприятий из-за засухи

«Кроме вызовов, связанных с эпидемией коронавируса, Одесская область находится на грани еще одной критической и очень опасной ситуации - гибели полмиллиона гектаров озимых из-за засухи. Это более 50% от всех посевов в регионе. Фермеры говорят, такой засухи в Одесской области не было со времен голодного 1947 », - цитирует Куцого пресс-служба ОГА.

Он заявил, что агропредприятиям Бессарабии грозит банкротство, а бюджету - значительная нехватка средств.

По его словам, если в прошлом году регион собрал 3,7 млн тонн урожая, то в этом, по прогнозам, сможет выйти лишь на 1,2 млн тонн.

«Сегодня встретился с фермерами Болградского района - оценивали масштабы нанесенного ущерба и обсуждали все возможные угрозы, ведь домохозяйства уже второй год страдают от засухи и могут потерять до 2 млрд грн», - рассказал Куцый.

«Задача № 1, которая перед нами стоит, - не допустить банкротства ряда агропредприятий, скоординировать усилия с фермерами и гарантировать продовольственную безопасность нашему региону. Ситуация с АПК настолько критическая, что мы уже направили несколько обращений и рассчитываем на помощь Кабмина », - добавил глава региона.

Кроме того, ОГА обратилась в банковские учреждения, чтобы те отсрочили погашение кредитов или предоставили льготные условия для сельхозпроизводителей, пострадавших от засухи.

«Преодолеть катастрофические последствия засухи будет сложно, но возможно в сотрудничестве фермеров, ученых и государства», - считает Куцый.

Как сообщалось, парламентская фракция партии "Европейская солидарность" обратилась к президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием немедленно уволить Куцого с поста руководителя Одесской ОГА, поскольку тот « позволяет себе открыто угрожать в своем кабинете журналистам». По информации издания «Думская», сегодня Куцого вызвали в Офис президента.

Теги: #помощь #засуха #одесская_область
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