Экономика

18:24 13.05.2020

Запрет экспорта СИЗ создает проблемы швейникам, продукцию которых готовы покупать за рубежом – владелец "Текстиль-Контакта"

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Запрет экспорта СИЗ создает проблемы швейникам, продукцию которых готовы покупать за рубежом – владелец "Текстиль-Контакта"

Запрет до 1 июня экспорта средств индивидуальной защиты и неопределенность с получением индивидуальной лицензии на ее экспорт создают проблемы производителям такой продукции, в частности защитных комбинезонов, от закупки которых отказался МОЗ, но которые готовы покупать за рубежом, считает основатель группы компаний "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский.

"Конкуренция на европейском рынке медицинских и защитных комбинезонов с китайцами и турками предстоит очень жестокая. Но возможности наших предприятий показали, что никто этой конкуренции не боится. Главное - объемы и гарантии оплаты. А западные заказчики, в отличие от нашего государства, готовы давать серьезные заказы и платить за них", - написал Соколовский на своей странице в Facebook.

Однако, подчеркивает он, до 1 июня действует запрет на экспорт защитной продукции, а для получения индивидуальной лицензии-разрешения на экспорт требуется подавать в МЭРТ полный пакет документов по контракту, который будут рассматривать до 30 рабочих дней, при этом нет гарантии, что разрешение дадут.

"И как интересно заключать контракт? Когда сегодняшним покупателям сроки поставки важнее, чем цена. Только у "Текстиль-Контакта" уже проведены переговоры с представителями Германии, США, Великобритании, Испании и др. стран, но никто не готов работать без наших гарантий своевременных поставок. Все они предлагают уже с мая загрузить на 100% наши (и не только!) мощности. Но ситуация с запретом экспорта и неопределенностью получения индивидуальной лицензии всех пугает", - пишет Соколовский.

По его словам, "Текстиль-Контакт" на свой риск заключил контракт с болгарским контрактодержателем (с отправкой продукции в Германию), который готов подождать неделю в надежде на оперативное получение разрешения.

"При этом самое интересное, что они утвердили образец и готовы закупать точно такие комбинезоны, которые не подошли МОЗ Украины", - подчеркивает владелец компании.

Он сообщил, что компания вынужденно расторгла контракт с госпредприятием ("Медицинские закупки Украины" – ИФ), которое ранее отобрало компанию для поставки защитных комбинезонов.

"Договор МОЗ не утвердил, мы не дождались оплаты и вынуждены были его расторгнуть. Несмотря на то, что больше 23 тыс. комбинезонов уже были запущены в пошив (и "легли" на склад огромные остатки выкупленного под контракт сырья). Поэтому уверен, что МОЗ будет не против экспорта этих комбинезонов. Отправили туда вчера письмо и ждем официального подтверждения", - сообщил основатель группы компаний "Текстиль-Контакт".

По его словам, затем компания намерена согласовывать эту поставку с МЭРТ, и уже отправила электронную заявку на получение лицензии на экспорт.

"Но если будет отказ или даже вполне законное затягивание на несколько недель, европейский заказчик ждать не будет и контракт утратит силу. Хочется верить, что лицензию на экспорт (с учетом того, что государство ранее отказалось от этой продукции) мы получим, и это будет оперативно. Готов, если в МЭРТ опасаются брать на себя ответственность, идти и убеждать СНБО, премьер-министра - кого угодно", - резюмирует Соколовский.

Он подчеркивает, что такая проблема не только у "Текстиль-Контакта", но и у сотен швейных предприятий, многие из которых готовы под имеющиеся на сегодня крупные западные заказы перевооружаться, проводить международный аудит по медицинским требованиям ISO и сертификацию продукции согласно международным стандартам качества.

"Но не бывает инвестиций в состоянии неопределенности! Когда есть запрет на экспорт и не исключено, что кому-то придет в голову его продлить", - пишет владелец "Текстиль-Контакта".

По его мнению, сейчас Украина просто обязана воспользоваться ситуацией, когда Европа и США ищут альтернативу китайскому импорту и готовы переориентироваться на украинский рынок.

Теги: #текстиль_контакт #экспорт #сиз
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