Экономика

18:19 13.05.2020

Цены на нефть снижаются, несмотря на данные о сокращении запасов и добычи в США

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Цены на нефть снижаются, несмотря на данные о сокращении запасов и добычи в США

Цены на нефть опускаются на торгах в среду на фоне очередного понижения ОПЕК прогноза спроса на нефть.

Фьючерсы на WTI перешли к росту после публикации отчета министерства энергетики США, указавшего на снижение как запасов, так и добычи нефти в стране, однако затем вновь перешли к падению.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:00 КВ в среду опустилась на $0,23 (0,77%) - до $29,75 за баррель.

Июньские контракты на WTI в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени до $25,64 за баррель, что на $0,14 (0,54%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Как сообщалось, ОПЕК снизила прогноз спроса на нефть в 2020 году еще на 2,2 млн баррелей в сутки - до 91,1 млн б/с. Оценка спроса в 2019 году в докладе картеля осталась почти без изменений - 99,67 млн б/с. Таким образом, ОПЕК ожидает, что спрос на нефть в текущем году будет на 9,07 млн б/с меньше, чем в прошлом, из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Тем временем, отчет Минэнерго США, указал на неожиданное снижение резервов нефти в Штатах. Согласно отчету, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 8 мая, сократились на 700 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост на 4,8 млн баррелей.

Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, упали за неделю на 3 млн баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе сократилась на 600 млн баррелей в сутки (б/с) - до 12,4 млн б/с.

Запасы бензина в стране уменьшились по итогам недели на 3,5 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 3,5 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали снижения запасов бензина на 2,5 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 4,1 млн баррелей.

Теги: #нефть
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