Посольство США в Украине осудило обнародование в сети контактных данных украинских журналистов и общественных активистов

Посольство США в Украине осудило недавние публикации в сети Интернет контактных данных украинских журналистов и общественных активистов.

"Независимые журналисты и общественные активисты играют важнейшую роль в успешных демократиях. Мы осуждаем недавние попытки досадить журналистам, общественным активистам и другим путем публикаций их личных контактных данных в сети", - говорится в сообщении посольства на Twitter в среду.

Как сообщалось, Национальная полиция Украины обнаружила незаконное обнародование персональных данных украинцев на анонимном телеграм-канале. Сообщалось, что обнародованный объем данных является компиляцией из информационных баз различных государственных ведомств и неправительственных организаций за различные периоды предыдущих лет и не имеет отношения к началу работы государственного мобильного приложения "Дия". Работа ресурса, который незаконно распространял персональные данные граждан, прекращена.

Кроме того, как сообщили СМИ, в анонимном телеграмм-канале "Тайны депутата" опубликовали номера телефонов ряда украинских журналистов, в частности главного редактора программы "Схемы: коррупция в деталях" Натальи Седлецкой и других.