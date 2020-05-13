Экономика

16:17 13.05.2020

Реалистичный сценарий предусматривает урожай зерновых в Украине в 2020г на уровне 65-68 млн тонн - Петрашко

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Реалистичный сценарий предусматривает урожай зерновых в Украине в 2020г на уровне 65-68 млн тонн - Петрашко

Реалистичный сценарий Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства предполагает, что украинские аграрии в 2020 году соберут 65-68 млн тонн урожая зерновых культур, сообщил глава ведомства Игорь Петрашко.

"Хорошо, что пошли дожди и ситуация с засухой исправляется. Битва за урожай происходит постоянно. На данный год мы прогнозируем несколько сценариев по урожаю, наиболее реалистичный предусматривает 65-68 млн тонн, что ниже, чем в прошлом году, но это значительные объемы, которые позволят обеспечить продовольственную безопасность в Украине и сохранить за ней статус большой экспортной страны", - сказал министр в ходе брифинга по итогам заседания правительства в среду.

Как сообщалось, предыдущий прогноз Минэкономики по урожаю зерновых на 2020 год в Украине, озвученный замминистром экономики Тарасом Высоцким в конце апреля, предусматривал 63-65 млн тонн.

Урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2019 году составил 75 млн тонн.

Теги: #петрашко #урожай #минэкономики
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