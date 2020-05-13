Экономика

13:14 13.05.2020

"Батькивщина" обратится в КС из-за закона о банках

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"Батькивщина" обратится в КС из-за закона о банках

Депутаты парламентской фракции "Батькивщина" намерены обратится в Конституционный суд (КС) относительно соответствия положениям Основного закона законопроекта №2571-д "О внесении изменений в законы об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности".

"Возможно МВФ и "кукловоды" глобального пространства не знают, что просоле принятия этого закона он будет отменен в Конституционном суде, поскольку он глубоко неконституционный. Наша фракция будет голосовать против этого преступления против суверенитета Украины", - заявила народный депутат, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в зале Верховной Рады в среду.

Парламентарий сказала, что она и ее коллеги по фракции будут подписывать обращение в Конституционный суд с требованием рассмотреть конституционность данного документа. "Мы обязательно будем подписывать обращение в Конституционный суд, чтобы больше никому: никаким дилетантам и невеждам не приходило в голову такие решения принимать", - добавила Тимошенко.

Теги: #батькивщина #тимошенко #банки
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