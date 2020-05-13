Экономика

12:57 13.05.2020

Бюджет Киева потерял около 1,5 млрд грн из-за пандемии - Кличко

2 мин читать
Бюджет Киева потерял около 1,5 млрд грн из-за пандемии - Кличко

Потери бюджета Киева из-за пандемии коронавирусной болезни Covid-19 достигают уже около 1,5 млрд грн, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Да, сегодня сложно всем. Два месяца мы живем совсем в других реалиях. Кто-то потерял работу, кто-то ушел в вынужденный отпуск, кто-то начал зарабатывать намного меньше. Город также теряет средства. По нашим расчетам, потери городского бюджета из-за пандемии на сегодняшний день достигают уже около 1,5 млрд грн", - сказал Кличко на онлайн-брифинге в среду.

"В случае ухудшения ситуации столица будет принимать решение о дополнительной корректировке бюджета. Ведь мы практически не получаем налогов и сборов, которые поступали в город от малого и среднего бизнеса. Но мы понимаем, как сложно бизнесу, и что его надо поддержать. И делаем все, что можем в этой ситуации", - добавил мэр.

Кличко напомнил, что город предоставил 50% скидку для малого и среднего бизнеса на уплату за аренду коммунального имущества. В случае невозможности использования объекта - также на период ограничений - арендаторов коммунального имущества освободили от оплаты по договорам аренды. Также с 1 марта по 30 апреля физических лиц-предпринимателей освободили от уплаты единого социального взноса.

"Понимая, что бизнес несет потери и ему нужна помощь, мы подготовили решение Киевсовета о введении для летних и сезонных площадок кафе и ресторанов символической фиксированной уплаты паевого участия в сумме 1 гривна. Для летних площадок - до конца октября этого года. Для сезонных - до конца декабря", - подчеркнул мэр.

Также летним и сезонным площадкам, получавшим документы в 2019 году, Департамент градостроительства и архитектуры выдаст новые документы на размещение без обработки и лишних согласований, сроком в 2 рабочих дня. Такая процедура будет касаться новых площадок, которые захотят работать с соблюдением всех требований.

"Также напомню, что городская власть возобновила сотрудничество с Фондом развития предпринимательства - бывшим Немецко-украинским фондом. Предприниматели столицы смогут получить от фонда финансирования на реализацию инвестпроектов. Город тоже предусмотрело средства в бюджете на финансово-кредитную поддержку бизнеса. Более 7 млн грн. За счет этих средств киевским предпринимателям компенсировать 50% ставки по кредитным договорам с фондом. Мы понимаем, что малый и средний бизнес - это основа экономики города. И его надо поддерживать и поощрять. Будет сложно всем. Но, убежден, совместными усилиями и конструктивным сотрудничеством мы этот вызов преодолеем ", - сказал Кличко.

Теги: #киев #бюджет #кличко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:48 13.05.2020
Кличко: Планируем после 22 мая возобновить работу общественного транспорта в обычном режиме, но это будет проходить постепенно

Кличко: Планируем после 22 мая возобновить работу общественного транспорта в обычном режиме, но это будет проходить постепенно

12:34 13.05.2020
Кличко предложит правительству возобновить работу метрополитена в Киеве с 25 мая

Кличко предложит правительству возобновить работу метрополитена в Киеве с 25 мая

12:21 13.05.2020
Число подтвержденных случаев заболевания Covid-19 в Киеве снизилось

Число подтвержденных случаев заболевания Covid-19 в Киеве снизилось

11:23 13.05.2020
Автоперевозчики в центре Киева требуют возобновления междугородних пассажирских перевозок (видео)

Автоперевозчики в центре Киева требуют возобновления междугородних пассажирских перевозок (видео)

14:21 12.05.2020
В воинской части в Киеве нашли мертвым бойца – ВПС

В воинской части в Киеве нашли мертвым бойца – ВПС

12:42 12.05.2020
Кличко: общественный транспорт в Киеве пока продолжит перевозить пассажиров по спецпропускам

Кличко: общественный транспорт в Киеве пока продолжит перевозить пассажиров по спецпропускам

12:24 12.05.2020
В Киеве растет количество инфицированных COVID-19, которым требуется госпитализация, и больных, находящихся в тяжелом состоянии - Кличко

В Киеве растет количество инфицированных COVID-19, которым требуется госпитализация, и больных, находящихся в тяжелом состоянии - Кличко

12:09 12.05.2020
В Киеве днем ожидаются грозы и шквалы

В Киеве днем ожидаются грозы и шквалы

15:10 11.05.2020
Новый киевский фонтан, который установят на Владимирской горке, украсит скульптура Архистратига Михаила - Кличко

Новый киевский фонтан, который установят на Владимирской горке, украсит скульптура Архистратига Михаила - Кличко

10:33 11.05.2020
"Киевводоканал" завершил ремонт на Деснянской водопроводной станции, холодное водоснабжение восстановлено - КГГА

"Киевводоканал" завершил ремонт на Деснянской водопроводной станции, холодное водоснабжение восстановлено - КГГА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАЛОГИ ЗАКОНОПРОЕКТ РАДА КОРОНАВИРУС

Рада приняла во 2-м чтении "антикризисный" закон о поддержке налогоплательщиков

БАНКИ РАДА ЗАКОН

Рада приняла закон о банках – "за" 270 голосов

БАТЬКИВЩИНА ТИМОШЕНКО БАНКИ

"Батькивщина" обратится в КС из-за закона о банках

НАЦБАНК СМОЛИЙ СТАВКА

Нацбанк Украины, вероятно, сможет еще снизить учетную ставку в 2020г. для стимулирования экономики

НАФТОГАЗ ВИТРЕНКО КАДРЫ

Директор "Нафтогаза" Витренко заявил о сокращении его должности за борьбу с "Газпромом", раскритиковал Коболева

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада приняла во 2-м чтении "антикризисный" закон о поддержке налогоплательщиков

Рада приняла закон о банках – "за" 270 голосов

"Батькивщина" обратится в КС из-за закона о банках

Глава финкомитета Рады раскритиковал НБУ за укрепление гривни в 2019г. и отсутствие дешевого кредитования

Банковская система как никогда готова к кризису и стала "спасательным кругом" для экономики – глава НБУ

Нацбанк Украины, вероятно, сможет еще снизить учетную ставку в 2020г. для стимулирования экономики

Директор "Нафтогаза" Витренко заявил о сокращении его должности за борьбу с "Газпромом", раскритиковал Коболева

Премьер Украины заявляет о 6-мес. запасе продовольствия, отрицает необходимость ограничения экспорта, кроме гречки

"Эпицентр К" передал передал гуманитарную помощь из самолета "Мрия" во все области Украины

Украина рассчитывает в 2020г на $10 млрд поддержки от разных финансовых институций - премьер

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА