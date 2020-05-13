Банковская система как никогда готова к кризису и стала "спасательным кругом" для экономики – глава НБУ

Банковская система Украины как никогда была готова к коронавирусному кризису и стала "спасательным кругом" для экономики страны благодаря реформам прошлых лет и последовательной политике Национального банка Украины (НБУ), а также благодаря быстрым действиям регулятора в ответ на пандемию и карантинные мероприятия, сказал глава центробанка Яков Смолий.

"Коронакризис – это первый в истории Украины кризис, когда нет банкротства банков, всплеска инфляции, катастрофичного падения международных резервов, длинных очередей вкладчиков возле банкоматов. В отличие от предыдущих кризисов сегодня банковская система Украины – это не обуза для экономики, а ее спасательный круг", – сказал он в ходе доклада о работе Нацбанка в Верховной Раде в среду.