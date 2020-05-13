Экономика

12:03 13.05.2020

Директор "Нафтогаза" Витренко заявил о сокращении его должности за борьбу с "Газпромом", раскритиковал Коболева

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Директор "Нафтогаза" Витренко заявил о сокращении его должности за борьбу с "Газпромом", раскритиковал Коболева

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил о полученном им предупреждении о сокращении его должности в компании и увольнении через два месяца.

"Меня только формально предупредили, что мою должность сокращают, и это означает, что через два месяца меня уволят из "Нафтогаза". Поскольку постоянно приходится бороться с дезинформацией, причем "с превосходящими силами соперника". Должен вновь прибегнуть к радикальной открытости и выложить здесь свое видение ситуации", - написал он на своей странице в "Фейсбук" в среду.

Теги: #нафтогаз #витренко #кадры
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