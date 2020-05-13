Экономика

11:58 13.05.2020

Премьер Украины заявляет о 6-мес. запасе продовольствия, отрицает необходимость ограничения экспорта, кроме гречки

2 мин читать
Премьер Украины заявляет о 6-мес. запасе продовольствия, отрицает необходимость ограничения экспорта, кроме гречки

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о наличии шестимесячного запаса в Украине пшеницы и отсутствии необходимости ограничения экспорта данной культуры.

"У нас достаточное количество пшеницы, есть 6-месячный запас в Украине до нового урожая. Мы работаем с фермерами и агрокомпаниями, проводим еженедельный анализ по тому, как нужно вести политику в экспорте продовольствия, зерна в том числе. Если мы не осуществим экспорт в тех объемах, в которых должны при 6-месячных запасах, которые имеем, мы получим зерно, которое нам придется выбросить в мусор. Агрокомпании и бюджет потеряют валютную выручку – мы и предприятия не сможем получить то, что планировали", - сказал он в ходе в ходе Часа вопросов к правительству в Раде в среду.

Премьер отметил, что введение квотирования на вывоз из Украины гречневой крупы было оправданной мерой, так как  месяц назад на рынке присутствовали "панические настроения".

"Мы инициировали и подписали дополнительные контракты по поставкам в страны гречки и фактически ввели запрет на ее экспорт", - сказал он

По словам Шмыгаля, невзирая на весеннюю засуху, новый урожай зерновых в Украине будет практически на уровне прошлого года. "Пошли дожди, ожидаем улучшения прогноза урожая", - сказал он.

В свою очередь парламентская фракция "Батькивщина" и экс-вице-премьер Иван Кириленко по вопросам аграрной политики (сейчас - депутат этой фракции) выступают за введение ограничения на экспорт продовольствия из Украины.

Теги: #продовольствие #шмыгаль #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:49 13.05.2020
Украина рассчитывает в 2020г на $10 млрд поддержки от разных финансовых институций - премьер

Украина рассчитывает в 2020г на $10 млрд поддержки от разных финансовых институций - премьер

11:15 13.05.2020
Количество безработных с начала карантина выросло на 197 тыс. человек - премьер

Количество безработных с начала карантина выросло на 197 тыс. человек - премьер

11:06 13.05.2020
Шмыгаль о запрете украинцам выезжать на работу за границу: Это фейк и ложь

Шмыгаль о запрете украинцам выезжать на работу за границу: Это фейк и ложь

11:05 13.05.2020
Премьер Украины надеется на получение от МВФ 1-го транша по новой программе к концу мая

Премьер Украины надеется на получение от МВФ 1-го транша по новой программе к концу мая

10:57 13.05.2020
Украина сможет возобновить работу транспорта только на 3-м этапе послабления карантина

Украина сможет возобновить работу транспорта только на 3-м этапе послабления карантина

10:50 13.05.2020
Автоперевозчики в центре Киева требуют возобновления междугородних пассажирских перевозок

Автоперевозчики в центре Киева требуют возобновления междугородних пассажирских перевозок

10:47 13.05.2020
Премьер анонсировал программу поддержки промышленности и экспортеров

Премьер анонсировал программу поддержки промышленности и экспортеров

10:13 13.05.2020
Кабмин намерен запретить украинцам выезжать в Беларусь по паспорту гражданина Украины с 1 сентября 2020 года

Кабмин намерен запретить украинцам выезжать в Беларусь по паспорту гражданина Украины с 1 сентября 2020 года

21:28 12.05.2020
Баланс энергосистемы надежен и соответствует отраслевым требованиям – Шмыгаль

Баланс энергосистемы надежен и соответствует отраслевым требованиям – Шмыгаль

19:31 12.05.2020
Шмыгаль инициирует расследование по поводу выдачи "Укрэнерго" массовых разрешений на присоединение к энергосети

Шмыгаль инициирует расследование по поводу выдачи "Укрэнерго" массовых разрешений на присоединение к энергосети

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАЦБАНК СМОЛИЙ СТАВКА

Нацбанк Украины, вероятно, сможет еще снизить учетную ставку в 2020г. для стимулирования экономики

НАФТОГАЗ ВИТРЕНКО КАДРЫ

Директор "Нафтогаза" Витренко заявил о сокращении его должности за борьбу с "Газпромом", раскритиковал Коболева

ШМЫГАЛЬ ЭКОНОМИКА ФИНПОДДЕРЖКА КАБМИН

Украина рассчитывает в 2020г на $10 млрд поддержки от разных финансовых институций - премьер

ШМЫГАЛЬ МВФ КАБМИН

Премьер Украины надеется на получение от МВФ 1-го транша по новой программе к концу мая

АВТОПЕРЕВОЗКИ АКЦИЯ ПРОТЕСТА КАБМИН

Автоперевозчики в центре Киева требуют возобновления междугородних пассажирских перевозок

ПОСЛЕДНЕЕ

Банковская система как никогда готова к кризису и стала "спасательным кругом" для экономики – глава НБУ

Нацбанк Украины, вероятно, сможет еще снизить учетную ставку в 2020г. для стимулирования экономики

Директор "Нафтогаза" Витренко заявил о сокращении его должности за борьбу с "Газпромом", раскритиковал Коболева

"Эпицентр К" передал передал гуманитарную помощь из самолета "Мрия" во все области Украины

"Нова Пошта" передала больницам очередную партию оборудования и средств защиты

"Укрзализныця" доставила в ж/д больницы 24 системы мониторинга состояния пациентов, ожидает поставку 24 аппаратов ИВЛ

Верховный Суд разблокировал концессионный конкурс в морпорту Херсона

Минздрав разрешил хмельницкому "Новатору" выпускать аппараты ИВЛ

Многие компании оставят часть сотрудников на удаленной работе даже после карантина - ЕБА

Правительство Индии выделяет $270 млрд на поддержку экономики в связи с пандемией

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА