Экономика

11:56 13.05.2020

"Эпицентр К" передал передал гуманитарную помощь из самолета "Мрия" во все области Украины

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"Эпицентр К" передал передал гуманитарную помощь из самолета "Мрия" во все области Украины

Компания "Эпицентр К" (Киев), развивающая в Украине сеть одноименных торговых центров и агронаправление, 4-8 мая передала во все области Украины гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом, которая ранее была доставлена самолетом "Мрия", сообщила пресс-служба компании.

"Нам удалось в рекордные сроки охватить все регионы Украины и за 5 дней обеспечить медицинских работников 24 областей необходимыми средствами защиты - комбинезонами, масками и очками", - цитируется в сообщении заместитель гендиректора, директор по розничной торговле "Эпицентр К" Владимир Гончаров.

Помощь получили следующие области:

Волынская - 120 тыс. медицинских масок, 1,5 тыс. защитных очков, 4,25 тыс. защитных комбинезонов;

Донецкая - 50 тыс. медмасок, 900 защитных очков, 2,1 тыс. защитных комбинезонов;

Житомирская - 90 тыс. медмасок, 1,2 тыс. защитных очков, 3,6 тыс. защитных комбинезонов;

Закарпатская - 50 тыс. медмасок, 900 защитных очков и 1,25 тыс. защитных комбинезонов;

Ивано-Франковская - 180 тыс. медмасок, 3,4 тыс. защитных очков и 8,65 тыс. защитных комбинезонов;

Киевская - 100 тыс. медмасок, 1 тыс. защитных очков, 2,5 тыс. защитных комбинезонов;

Кировоградская - 30 тыс. медмасок, 900 защитных очков и 1,1 тыс. защитных комбинезонов;

Луганская - 40 тыс. медмасок, 900 защитных очков, 1,4 тыс. защитных комбинезонов;

Львовская - 100 тыс. медмасок, 2,1 тыс. защитных очков, 4,1 тыс. защитных комбинезонов;

Николаевская - 40 тыс. медмасок, 900 защитных очков, 2,2 тыс. защитных комбинезонов;

Ривненская - 90 тыс. медмасок, 1,5 тыс. защитных очков, 3,05 тыс. защитных комбинезонов;

Сумская - 90 тыс. медмасок, 1,2 тыс. защитных очков, 3,55 тыс. защитных комбинезонов;

Тернопольская - 130 тыс. медмасок, 1,5 тыс. защитных очков и 3,85 тыс. защитных комбинезонов;

Харьковская - 100 тыс. медмасок, 1,2 тыс. защитных очков, 4,8 тыс. защитных комбинезонов;

Херсонская - 60 тыс. медмасок, 900 защитных очков и 3,45 тыс. защитных комбинезонов;

Черкасская - 40 тыс. медмасок, 600 защитных очков, 1,1 тыс. защитных комбинезонов;

Черновицкая - 100 тыс. медмасок, 1,8 тыс. защитных очков, 4,5 тыс. защитных комбинезонов.

"Общими усилиями государства, областной администрации, депутатского корпуса, бизнеса и волонтеров нам удалось существенно улучшить ситуацию с обеспечением медицинских учреждений необходимыми средства индивидуальной защиты, препаратами и оборудованием", - приводятся в пресс-релизе слова замглавы Харьковской облгосадминистрации Михаила Черняка.

Как сообщалось, компания "Эпицентр К" закупила гуманитарный груз для медицинских учреждений, который был доставлен в Украину самолетом "Мрия" и включает 2 млн масок, 75 тыс. защитных комбинезонов и 30 тыс. защитных очков. Часть груза была направлена на благотворительные цели - обеспечение средствами защиты медиков во всех регионах Украины.

Ранее в рамках гумпомощи Киев получил 100 тыс. медицинских масок, 1,5 тыс. защитных комбинезонов и 3150 защитных очков; Одесская область – 100 тыс. медмасок, 900 защитных комбинезонов и 2,5 тыс. защитных очков; Черниговская – 40 тыс. медмасок, 600 защитных комбинезонов и 800 защитных очков; Запорожская – 60 тыс. медмасок, 900 защитных комбинезонов и 4250 защитных очков; Днепропетровская – 70 тыс. медмасок, 900 защитных комбинезонов и 2650 защитных очков; Хмельницкая – 100 тыс. медмасок, 1 тыс. защитных комбинезонов и 1 тыс. защитных очков; Полтавская – 70 тыс. медмасок, 900 защитных комбинезонов и 3 тыс. защитных очков; Винницкая – 50 тыс. медмасок, 900 защитных комбинезонов и 2200 защитных очков.

Теги: #коронавирус #эпицентр #гумпомощь
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