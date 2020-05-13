Украина рассчитывает в 2020г на $10 млрд поддержки от разных финансовых институций - премьер

Украина рассчитывает на $10 млрд финансовой поддержки от разных финансовых институций в 2020 году,сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Все эти средства... Их объем в этом году превышает $10 млрд финансовой поддержки от разных финансовых институций, международных финансовых организаций - МВФ, европейских структур, ЕС и стран-партнеров в целом", - сказал он в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте в среду.

При этом Шмыгаль отметил, что чаще всего выделение финансов зависит от договоренности Украины с Международным валютным фондом.

"Поэтому это очень важно, чтобы мы двигались вперед и получали эти средства, чтобы в следующем году вырасти на 7%, а не падать в пропасть и не иметь возможности выбраться из нее еще лет десять", - добавил Шмыгаль.