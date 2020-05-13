Экономика

11:05 13.05.2020

Премьер Украины надеется на получение от МВФ 1-го транша по новой программе к концу мая

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Премьер Украины надеется на получение от МВФ 1-го транша по новой программе к концу мая

Премьер-министр Денис Шмыгаль надеется на получение от Международного валютного фонда (МВФ) первого транша по новой программе к концу мая 2020 года.

"Надеемся, что к концу мая мы выйдем на подписание документов и получение первого транша средств, как это было оговорено", - сказал Шмыгаль в ходе Часа вопросов к правительству в Раде в среду.

"Сегодня мы находимся на этапе, близком к подписанию меморандума", - добавил он.

Теги: #шмыгаль #мвф #кабмин
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