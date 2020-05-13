Премьер анонсировал программу поддержки промышленности и экспортеров

Кабинет министров планирует запустить программу поддержки промышленности и экспортеров, которая будет предусматривать льготные условия кредитования и требования по локализации производства в Украине, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Параллельно с программой поддержки малого и среднего бизнеса планируем программу поддержки промышленных и экспортоориентированных отраслей. Тут так же будет вопрос кредитования и локализации - поддержка украинского производителя", - сказал он, выступая на Часе правительства в Верховной Раде в среду.