"Нова Пошта" передала больницам очередную партию оборудования и средств защиты

Группа компаний "Нова Пошта" отправила врачам украинских больниц очередные партии средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих веществ, медицинского инвентаря и оборудования.

Как сообщила пресс-служба компании в среду утром, помощь, в частности, получила Хотинская центральная районная больница (Черновицкая обл.) - 10 тыс. медицинских защитных масок, Долинская центральная районная больница (Кировоградская обл.) – 2 тыс. комбинезонов, 2 тыс. респираторов, 5 тыс. одноразовых халатов, 7 тыс. масок и медицинских шапочек.

Черниговская городская больница №1 получила дефибриллятор, 6 передвижных облучателей бактерицидного типа, 5 пульсоксиметров, 20 бесконтактных термометров, 500 л антисептика и 300 л дезинфицирующих веществ, 1000 ПЦР-систем, 27 тыс. средств индивидуальной защиты (комбинезоны, маски, перчатки, респираторы).

Более 7 тыс. единиц средств индивидуальной защиты, 2 монитора пациента и один инфузомат были отгружены Мирноградской центральной городской больнице (Донецкая обл.). Еще одну партию помощи отправили Центру первичной медико-санитарной помощи Веснянского сельсовета Николаевского района.

Черновицкие врачи получили 200 комбинезонов, 5,5 тыс. респираторов, 11 тыс. масок, более 10 тыс. одноразовых халатов, 2 тыс. пробирок для забора проб, несколько сотен комплектов бахил и защитных очков.

"Наша компания 9 и 12 мая передала очередные партии гуманитарной помощи. Мы безмерно благодарны врачам за их мужество, профессионализм, бесстрашие и самопожертвование в борьбе с невидимым врагом. Очень горды тем, что принятое в марте решение о выделении 25 млн грн. для обеспечения наших медиков всем необходимым, позволило предотвратить пиковые критические нагрузки на опорные больницы, спасти жизни и сохранить здоровье сотням тысяч наших соотечественников", - цитирует пресс-служба сооснователя "Новой Пошты" Инну Поперешнюк.

Как сообщалось, руководство "Новой Пошты" 15 марта приняло решение о выделении 25 млн грн на закупку медицинского оборудования, медикаментов и средств индивидуальной защиты для медицинских учреждений страны. Первые поставки гуманитарной помощи начались спустя три дня – 18 марта.