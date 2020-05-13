Экономика

10:17 13.05.2020

Верховный Суд разблокировал концессионный конкурс в морпорту Херсона

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Верховный Суд разблокировал концессионный конкурс в морпорту Херсона

Верховный Суд Украины постановил отменить решение Шестого апелляционного административного суда Киева, которым было заблокировано завершение концессионного конкурса в морском торговом порту "Херсон", сообщается на сайте Министерства инфраструктуры Украины в среду.

"Решение Верховного Суда окончательное и обжалованию не подлежит. Планируем в ближайшие сроки провести переговоры с победителем, чтобы заключить концессионные договоры портов "Херсон" и "Ольвия" в один день. Победа всегда на стороне тех, кто делает свое дело честно и справедливо", - прокомментировал решение суда министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Он также отметил, что Мининфраструктуры продолжает работать над другими проектам концессий и государственного частного партнерства во всех инфраструктурных отраслях и готово, в случае необходимости, защищать и поддерживать каждого инвестора.

Как сообщалось, 3 февраля 2020 года Шестой апелляционный суд Киева приостановил действие приказа Мининфраструктуры №16 от 21 января 2020 года об утверждении результатов концессионного конкурса в морпорту "Херсон".

Антимонопольный комитет Украины в начале марта предоставил разрешение ООО "Рисоил-Херсон" (консорциум "Петро Ойл энд Кемикалс" и AT RISOIL, Грузия-Швейцария) на концессию в морском торговом порту "Херсон".

Согласно информации, обнародованной на сайте Министерства инфраструктуры Украины, предложения "Рисоил-Херсон" составили: 7% - ставка концессионного платежа; 12,06 млн грн -фиксированный концессионный платеж; допинвестиции за первый и второй годы – по 33,284 млн грн., за третий и четвертый – по 8,321 млн грн; 18,089 млн грн инвестиций в развитие местной инфраструктуры, 60 месяцев обязательства неувольнения работников порта.

Теги: #порт #херсон #суд #мининфраструктуры
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