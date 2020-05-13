Минздрав разрешил хмельницкому "Новатору" выпускать аппараты ИВЛ

Министерство здравоохранения Украины разрешило госпредприятию "Новатор" (Хмельницкий) производить аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил министр Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду утром.

"К нам обращалось предприятие "Новатор" относительно получения разрешения на ввод в оборот производства аппаратов ИВЛ. Этот аппарат – не инфузионный метод ИВЛ. Проще говоря, это модернизованный мешок Амбу, который может быть использован и в экстренной медпомощи на небольшое время, чтобы довезти тяжелобольного к больнице. Мы всегда поддерживали украинское производство. Кроме того, у них (у "Новатора" – ИФ) есть перспектива экспортирования своей продукции. Со своей стороны Минздрав сделал все возможное", - сказал он.