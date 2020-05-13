Экономика

09:48 13.05.2020

Многие компании оставят часть сотрудников на удаленной работе даже после карантина - ЕБА

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Многие компании оставят часть сотрудников на удаленной работе даже после карантина - ЕБА

Бизнес готовится постепенно выходить из карантина, однако многие компании оставят часть своих сотрудников на удаленной работе даже после карантина, сообщила исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) Анна Деревянко.

"Карантин показал, что совсем не обязательно всей команде находиться в офисе, чтобы дать хороший результат. Многие компании будут серьезно пересматривать количество квадратных метров, которые они снимают, и сокращать арендуемые площади. То есть, сотрудники будут не на 100% работать в офисе. Возможно, бизнес будет вводить комбинированный формат работы. Даже мы как организация рассматриваем для себя возможность сокращения квадратных метров, которые мы арендуем, учитывая, что часть сотрудников будет работать из дома", - сказала Деревянко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, 22 мая, когда ожидается следующий этап послабления карантина, компании вряд ли выведут 100% штата на работу.

"Будут делать это постепенно: кто-то выведет сначала четверть персонала, кто-то - половину. И будут следить за развитием ситуации. Многие компании адаптировались к удаленному режиму работы, поэтому ввиду того, что все же остаются риски, будут находиться в таком полукарантинном режиме еще длительное время", - пояснила исполнительный директор ЕБА.

Если раньше бизнес оценивал нынешний режим работы как временный, то сегодня готовится продолжить его даже осенью, отмечает она.

"Например, мы рассматриваем возможность нашей общей ежегодной встречи, которая запланирована на ноябрь, в онлайн-режиме. То есть, мы допускаем: даже в ноябре мы все еще будем встречаться в онлайне", - подчеркнула Деревянко.

Она добавила, что на ивент-индустрию карантин повлиял драматически.

"Хотя мы и неприбыльная организация, проведение наших конференций и других событий занимало достаточно большую часть деятельности. Теперь мы частично перешли в онлайн. Во многом это проще - легче привлечь спикеров и участников. Однако окупить усилия, потраченные на организацию таких мероприятий, сложнее. В конце концов, люди хотят общаться между собой", - пояснила Деревянко.

"Однако ослабление карантина - это уже плюс. Некоторые бизнесы с радостью открыли свои двери, некоторые ожидают полного снятия ограничений. Например, все еще нелегко представить себе рестораны, где подают еду в пластиковой посуде. К тому же трудно было ожидать, что все ринутся в рестораны с первым же ослаблением карантина. К тому же есть фактор потребительских настроений, которые угасают из-за снижения доходов. Но, честно говоря, мы еще не до конца понимаем, какие последствия для страны принесет карантин. Кажется, мы еще не достигли дна", - полагает она.

"Что нужно бизнесу, чтобы скорее возобновить активность? Первое: поддержка со стороны государства даже после отмены карантина, например, в виде снижения налога на Фонд оплаты труда. Второе: дешевый кредитный ресурс", - подытожила руководитель ЕБА.

Теги: #еба #бизнес
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