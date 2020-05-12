Всемирный банк и Германия помогут Украине в трансформации угольной отрасли – премьер

Всемирный банк и Германия окажут Украине экспертную и финансовую помощь в реализации проекта справедливой трансформации угольных регионов, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Есть договоренности с Всемирным банком относительно продвижения проекта… Сегодня была виртуальная встреча с госпожой Меркель (канцлер Германии – ЭР). Она пообещала, что Германия готова подключиться и помочь нам сделать, например, пилотный проект… Мы будем реализовывать эти проекты при поддержке опытных международных экспертов, которые этот путь уже прошли", – сказал Шмыгаль на заседании комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ во вторник вечером.

По его словам, речь идет о развитии шахт, содержании социальной инфраструктуры, правильном подходе к консервации шахт, которые полностью исчерпали свой ресурс.

"Этот проект критически важен для Украины, где уже часть государственных шахт подходит к завершению срока эксплуатации. Нам необходимо позаботиться, где будут работать дети шахтеров и как будет работать социальная сфера", – подчеркнул премьер.

Он также отметил, что проект трансформации угольной отрасли "уже в работе" и является долгосрочным.