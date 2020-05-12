Шмыгаль инициирует расследование по поводу выдачи "Укрэнерго" массовых разрешений на присоединение к энергосети

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль инициирует создание рабочей группы при Министерстве энергетики и защиты окружающей среды, целью которой будет разбирательство относительно выдачи НЭК "Укрэнерго" большого количества разрешений на присоединение к энергосетям, ставшее, по его словам, одной из причин кризиса на энергорынке.

"Готов создать при министерстве рабочую группу, которая разберется, как выдавалось неограниченное количество разрешений на присоединение к энергосистеме, приведшее к таким перекосам, когда мы вынуждены входить в сложные переговоры (с инвесторами в возобновляемую энергетику – ЭР) и когда супердорогая зеленая энергетика вытесняет дешевую атомную", – заявил Шмыгаль на заседании комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ во вторник вечером.

"Надо расследовать и разбираться, откуда это взялось", – добавил он.

По его словам, он поддерживает развитие возобновляемой энергетики, но ее цена должна снижаться. "Зеленая энергетика – это очень хорошо, и мы к ней придем, но она должна быть дешевой", – сказал премьер-министр, уточнив, что в четверг он будет встречаться с ключевыми игроками на рынке ВИЭ с тем, чтобы обсудить условия договоренностей по дальнейшему развитию отрасли.

При этом он не исключил, что будут приняты изменения в законодательство, разрешающие генерации из возобновляемых источников продавать свою электроэнергию по прямым договорам.

Также он сообщил, что НЭК "Укрэнерго" будет дано поручение подготовить подробный отчет о состоянии дел по интеграции в ENTSO-E. "Пусть подготовят отчет, где мы сейчас находимся по тем процедурам и выполнению заданий по присоединению к ENTSO-E. Заодно проверим и управляемость компании", – отметил Шмыгаль.