Экономика

19:31 12.05.2020

Шмыгаль инициирует расследование по поводу выдачи "Укрэнерго" массовых разрешений на присоединение к энергосети

2 мин читать
Шмыгаль инициирует расследование по поводу выдачи "Укрэнерго" массовых разрешений на присоединение к энергосети

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль инициирует создание рабочей группы при Министерстве энергетики и защиты окружающей среды, целью которой будет разбирательство относительно выдачи НЭК "Укрэнерго" большого количества разрешений на присоединение к энергосетям, ставшее, по его словам, одной из причин кризиса на энергорынке.

"Готов создать при министерстве рабочую группу, которая разберется, как выдавалось неограниченное количество разрешений на присоединение к энергосистеме, приведшее к таким перекосам, когда мы вынуждены входить в сложные переговоры (с инвесторами в возобновляемую энергетику – ЭР) и когда супердорогая зеленая энергетика вытесняет дешевую атомную", – заявил Шмыгаль на заседании комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ во вторник вечером.

"Надо расследовать и разбираться, откуда это взялось", – добавил он.

По его словам, он поддерживает развитие возобновляемой энергетики, но ее цена должна снижаться. "Зеленая энергетика – это очень хорошо, и мы к ней придем, но она должна быть дешевой", – сказал премьер-министр, уточнив, что в четверг он будет встречаться с ключевыми игроками на рынке ВИЭ с тем, чтобы обсудить условия договоренностей по дальнейшему развитию отрасли.

При этом он не исключил, что будут приняты изменения в законодательство, разрешающие генерации из возобновляемых источников продавать свою электроэнергию по прямым договорам.

Также он сообщил, что НЭК "Укрэнерго" будет дано поручение подготовить подробный отчет о состоянии дел по интеграции в ENTSO-E. "Пусть подготовят отчет, где мы сейчас находимся по тем процедурам и выполнению заданий по присоединению к ENTSO-E. Заодно проверим и управляемость компании", – отметил Шмыгаль.

Теги: #рынок #виэ #энергетика #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:39 12.05.2020
Кабмин не учел религиозную сферу жизни украинцев в этапах послабления карантина, заявляют в УПЦ(МП)

Кабмин не учел религиозную сферу жизни украинцев в этапах послабления карантина, заявляют в УПЦ(МП)

20:32 07.05.2020
Кабмин разрешил с 11 мая теле- и киносъемки, репетиции до 50 участников

Кабмин разрешил с 11 мая теле- и киносъемки, репетиции до 50 участников

19:39 07.05.2020
Кабмин разрешил с 11 мая работу учреждений и организаций, обеспечивающих проведение тренировок спортсменов команд национальных сборных Украины

Кабмин разрешил с 11 мая работу учреждений и организаций, обеспечивающих проведение тренировок спортсменов команд национальных сборных Украины

19:21 07.05.2020
Кабмин разрешил работу магазинов в ТРЦ и летних площадок кафе и ресторанов с 11 мая

Кабмин разрешил работу магазинов в ТРЦ и летних площадок кафе и ресторанов с 11 мая

19:19 07.05.2020
В Украине с 11 мая разрешили открыться музеям при условии обеспечения персонала и посетителей средствами индивидуальной защиты

В Украине с 11 мая разрешили открыться музеям при условии обеспечения персонала и посетителей средствами индивидуальной защиты

19:12 07.05.2020
Правительство Украины с 11 мая разрешило работу точек продажи прессы, типографий, редакций, а также адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов

Правительство Украины с 11 мая разрешило работу точек продажи прессы, типографий, редакций, а также адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов

19:05 07.05.2020
Кабмин опубликовал постановление о смягчении карантина с 11 мая и его продлении до 22 мая

Кабмин опубликовал постановление о смягчении карантина с 11 мая и его продлении до 22 мая

13:02 07.05.2020
Кабмин уволил Монахову с должности уполномоченной по защите госязыка

Кабмин уволил Монахову с должности уполномоченной по защите госязыка

12:41 07.05.2020
Все министерства за 2 недели создадут должность замминистра по цифровому развитию

Все министерства за 2 недели создадут должность замминистра по цифровому развитию

09:56 07.05.2020
Доля иностранных инвесторов ВИЭ к лету 2020г составит более 30%, объем инвестиций – EUR2,5 млрд - эксперты

Доля иностранных инвесторов ВИЭ к лету 2020г составит более 30%, объем инвестиций – EUR2,5 млрд - эксперты

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ОВГЗ МИНФИН

Минфин привлек почти 20 млрд грн на аукционах ОВГЗ

ПРОГНОЗ ВВП МИНЭКОНОМИКИ

Минэкономики оценило сокращение ВВП Украины в I кв.-2020 в 1,2%

УКРАИНА ПОСЕВНАЯ

Украина засеяла яровыми 86% площадей к прогнозу

ГОССТАТ ИНФЛЯЦИЯ

Инфляция в Украине в апреле упала до 2,1% в годовом измерении – Госстат

НБУ СМОЛИЙ РЕФИНАНСИРОВАНИЕ

НБУ предоставил банкам 2,4 млрд грн рефинансирования на 1-5 лет на дебютном тендере в пятницу

ПОСЛЕДНЕЕ

Нефть дорожает в надежде на сокращение избытка на мировом рынке, Brent около $29,9 за баррель

Минфин привлек почти 20 млрд грн на аукционах ОВГЗ

Минэкономики оценило сокращение ВВП Украины в I кв.-2020 в 1,2%

Нефть дорожает на новостях о дополнительном сокращении добычи Саудовской Аравией, Brent - $30,5 за баррель

"Нова Пошта Глобал" запускает доставку посылок с AliExpress автомобилями

"Прозорро.Продажи" планирует пройти процедуру сертификации КСЗИ до конца 2020

"Богдан Моторс" поставит 49 троллейбусов в Харьков за средства ЕИБ

Танкер с нефтью из Саудовской Аравии для "Нафтана" прибыл в Клайпеду, начата разгрузка

Украинские ТРЦ за время карантина потеряли около 7 млрд грн

Украина довела запасы газа в ПХГ до 17 млрд куб. м

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА