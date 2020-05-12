Экономика

18:59 12.05.2020

Нефть дорожает в надежде на сокращение избытка на мировом рынке, Brent около $29,9 за баррель

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Нефть дорожает в надежде на сокращение избытка на мировом рынке, Brent около $29,9 за баррель

Цены на нефть продолжают расти во вторник, поддерживаемые надеждами на то, что снижение уровней добычи и постепенное восстановление спроса по мере ослабления ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, помогут устранить избыток сырья на мировом рынке.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:32 МСК составляет $29,92 за баррель, что на $0,29 (0,98%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $1,13 (4,68%) - до $25,27 за баррель.

"Цены на нефть вновь перешли к восстановлению, поскольку рынок получает заверения в том, что грядет масштабное сокращение добычи", - отмечает старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн, слова которого приводит MarketWatch.

Историческое падение нефтяных цен в этом году привело к финансовым потерям и банкротствам компаний, занимающихся добычей нефти, но также принесло неожиданную прибыль предприятиям, обеспечивающим ее хранение, спровоцировав ситуацию, которую охарактеризовали как "суперконтанго", отмечает The Wall Street Journal.

Ожидания снижения объемов предложения нефти и перспективы увеличения спроса по мере того, как все больше стран смягчают карантинные меры, по мнению участников рынка, означают, что период "суперконтанго" может быть завершен.

По словам аналитика Mizuho Роберта Явгера, которого цитирует WSJ, стремительное сокращение фьючерсного контанго свидетельствует о том, что вскоре рынок может перейти в состояние бэквордации.

В понедельник Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ объявили о намерении дополнительно к своим обязательствам по сделке ОПЕК+ снизить добычу еще на 1,18 млн б/с.

Президент США Дональд Трамп считает, что благодаря тому, что Саудовская Аравия начала снижать добычу нефти, американская нефтяная промышленность поправила позиции.

"Цены на нефть пошли вверх, поскольку Саудовская Аравия снижает объемы добычи нефти. Наши замечательные энергетические компании с миллионами рабочих мест снова начинают выглядеть очень хорошо", - написал он в твиттере во вторник.

"В то же время цены на бензин рекордно низки", - отметил президент США.

Теги: #нефть
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