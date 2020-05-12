Минфин привлек почти 20 млрд грн на аукционах ОВГЗ
Министерство финансов Украины на первичных аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник увеличило продажу "коротких" бумаг почти вдвое по сравнению с прошлой неделей – с 10,02 млрд грн до 19,39 млрд грн, сохранив ставки на уровне 11,26-11,28% годовых.
Как сообщается на сайте ведомства, 3-месячных бумаг было продано вдвое больше, чем 6-месячных.
Согласно опубликованным данным, Минфин удовлетворил почти весь спрос. В частности, по 3-месячным была отклонена лишь одна из 21 заявки на 25 млн грн под 11,5% годовых, а по 6-месячным – три заявки из 14 на 124 млн грн по ставкам до 11,5% годовых.
В целом за три недели первичных аукционов, возобновленных после длительного перерыва, Минфину удалось привлечь уже 30,8 млрд грн и $164 млн.
Ведомство ранее анонсировало, что намерено в течение мая и июня выставлять на аукционах только два выпуска ОВГЗ с погашением через три и шесть месяцев.
Успешным аукционам предшествовало снижение Нацбанком учетной ставки с 10% до 8% годовых и начало проведения с конца апреля тендеров по предоставлению рефинансирования на срок 90 дней и до пяти лет без ограничения расходования банками этих средств, в том числе и на покупку ОВГЗ. На первых трех таких тендерах 30 апреля и 8 мая Нацбанк предоставил 9,8 млрд грн.
За время отсутствия первичных аукционов по размещению гривневых ОВГЗ, ставку на которых Минфин держал на уровне до 10% годовых, их доходность на вторичном рынке существенно выросла. В то же время в последнее время доходность понемногу начала снижаться. По кривой доходности на сайте Нацбанка по самым коротким бумагам она составляет около 14% годовых с постепенным повышением почти до 15% по трехлетним и постепенным снижением почти до 13% по семилетним бумагам.