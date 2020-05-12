Экономика

15:55 12.05.2020

Минэкономики оценило сокращение ВВП Украины в I кв.-2020 в 1,2%

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Минэкономики оценило сокращение ВВП Украины в I кв.-2020 в 1,2%

Валовый внутренний продукт Украины в первом квартале 2020 года сократился на 1,2%, такую оценку обнародовало на своем сайте во вторник Минэкономики, которое ранее прогнозировало его снижение на 0,9%.

"Как и ожидалось, по результатам марта падение экономики углубилось", – отметило министерство, напомнив, что по итогам первых двух месяцев его оценка составляла 0,2%.

По его расчетам, сокращение сводного индекса производства (СИП) по итогам первого квартала достигло 3,8% по сравнению с 1,8% по итогам двух месяцев.

Минэкономики указывает, что на это повлиял как эффект базы сравнения (в марте 2019 году рост СИП ускорился с 0,5% до 2,6%), так и первые негативные последствия распространения в мире COVID-19. Среди них ведомство назвало логистические проблемы и уменьшение спроса в мире на отечественную промышленную и сельскохозяйственную продукцию, а также введение карантинных мер для сдерживания пандемии внутри страны.

Как сообщалось, Нацбанк в конце апреля оценил сокращение ВВП Украины в первом квартале этого года в 0,5% и прогнозирует его ускорение во втором квартале до 11,3%. Согласно ожиданиям НБУ, в третьем квартале этого года падение экономики замедлится до 5,3%, а в четвертом – до 2,3%, в результате чего в целом за год ВВП сократится на 5%.

Правительство заложило в обновленный госбюджет спад ВВП в этом году на 4,8%.

Теги: #прогноз #ввп #минэкономики
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