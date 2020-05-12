Экономика

12:17 12.05.2020

Украина довела запасы газа в ПХГ до 17 млрд куб. м

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Украина довела запасы газа в ПХГ до 17 млрд куб. м

Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 10 мая 2020 года составляют 17,032 млрд куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", этот объем превышает показатель запасов на аналогичную дату 2015-19 гг. в 1,7-2 раза (на 7-8,5 млрд куб. м).

Согласно данным "Укртрансгаза", на 1 мая 2020 года нерезиденты в режиме "таможенный склад" в ПХГ имели 1,173 млрд куб. м газа, резиденты – 1,197 млрд куб. м.

В частности, на сегодня услугами ПХГ Украины пользуются компании из Австрии, Германии, Польши, Словакии, США, Франции, Швейцарии и Эстонии.

При этом за четыре месяца текущего года доля иностранных трейдеров составляет четверть от общего объема закачанного газа в хранилища (0,551 млрд куб. м из 2,318 млрд куб. м).

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснонопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м), Вергунское (0,4 млрд куб. м).

Теги: #укртрансгаз #пхг
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