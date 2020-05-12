Arricano возобновила работу ТРЦ City Mall в Запорожье и ТРЦ "Солнечная галерея" в Кривом Роге

Arricano Real Estate Plc (Кипр), управляющая компания и девелопер ряда торгово-развлекательных центров (ТРЦ) в Украине, возобновила работу в своих ТРЦ в Запорожье и Кривом Роге, кроме фудкортов и развлекательных зон.

"В компании Arricano рады сообщить, что местные власти в Запорожье и Кривом Роге сняли временные ограничения в доступе посетителей в торгово-развлекательные комплексы. С сегодняшнего дня (со вторника – ИФ) ТРЦ City Mall и ТРЦ "Солнечная галерея" возобновляют работу. Ограниченными в своей деятельности по решению властей остаются фудкорты и центры развлечений", - сообщила компания в Facebook во вторник.

Согласно сообщению, остальные торговые центры Arricano продолжают работать в режиме карантина.

Как сообщалось, 26 марта Arricano решила закрыть свои ТРЦ на карантин.

Arricano Real Estate Plc специализируется на строительстве торгово-развлекательных центров, является одним из ведущих девелоперов на рынке недвижимости Украины. Владеет и управляет пятью торговыми центрами в Украине общей площадью 147,3 тыс. кв. м: "РайON" и "Проспект" в Киеве, "Солнечная галерея" в Кривом Роге, City Mall в Запорожье. Ей также принадлежит 49,9% в ТРЦ Sky Mall (Киев).

Чистая прибыль Arricano Real Estate Plc за 2019 год составила $8 млн, что в 4,7 раза меньше показателя 2018 года.