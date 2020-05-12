Экономика

11:53 12.05.2020

Ryanair планирует возобновить 40% рейсов с 1 июля

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Ryanair планирует возобновить 40% рейсов с 1 июля

Ирландская Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, намерена с 1 июля возобновить 40% рейсов, что покроет примерно 90% той маршрутной сети, которая действовала до кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

В сообщении компании подчеркивается, что и экипаж самолета, и пассажиры будут обязаны носить медицинские маски на борту. Кроме того, бортовое обслуживание будет ограничено раздачей снеков в индивидуальной упаковке, а также напитков.

Все финансовые расчеты на борту самолета будут безналичными, отмечают в компании. Кроме того, авиаперевозчик примет меры, чтобы избежать возникновения очередей в туалет.

С середины марта, когда вступили в силу ограничения на полеты в связи с пандемией COVID-19, Ryanair осуществляет ежедневно лишь 30 рейсов между Ирландией, Великобританией и Европой.

"Ryanair будет работать в тесном взаимодействии с государственными службами здравоохранения для обеспечения того, чтобы эти маршруты согласовывались по возможности с эффективными мерами по сдерживанию распространения COVID-19", - говорится в пресс-релизе авиакомпании.

Акции Ryanair прибавляют 2,3% на торгах во вторник. С начала 2020 года их стоимость упала на 38%.

Теги: #коронавирус #авиакомпания #ryanair
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