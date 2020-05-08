Экономика

19:36 08.05.2020

Украина засеяла яровыми 86% площадей к прогнозу

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Украина засеяла яровыми 86% площадей к прогнозу

Украинские аграрии по состоянию на 8 мая завершили сев яровой пшеницы, ячменя, овса, гороха, сахарной свеклы: в целом полевые работы проведены на площади 13,3 млн га, что составляет 86% к прогнозу посева по зерновым, зернобобовым и техническим культурам.

Согласно сообщению на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства в частности, засеяно: яровой пшеницы - 184,3 тыс. га, ярового ячменя - 1,5 млн га, овса - 186,3 тыс. га, гороха - 281,6 тыс. га, сахарной свеклы - 206,6 тыс. га, кукурузы - 4,6 млн га с 5,38 млн га, подсолнечника - 5,3 млн га с 6,2 млн га, сои - 942,6 тыс. га из прогнозируемых 1,44 млн га.

Как сообщили в министерстве, со ссылкой на данные Укргидрометцентра, дожди в первых числах мая сняли стресс засухи во многих районах северо-западной половины страны. Значительно улучшилась ситуация в Черкасской, Киевской, Житомирской, Черниговской, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской, Ровенской, Винницкой, неравномерно - в Полтавской, Харьковской Полтавской областях. В ближайшее время высоких температур воздуха не ожидается, после 12 мая прогнозируются дожди.

Как сообщалось, согласно обновленному прогнозу Минэкономики посевная площадь основных культур увеличится на 600 тыс. га по сравнению с 2019 годом и составит 15,5 млн га. В структуре посевов яровой группы по прогнозам увеличится доля кукурузы и подсолнечника уменьшится ячменя, сои и сахарной свеклы.

Теги: #украина #посевная
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