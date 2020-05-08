Нефть дорожает и может завершить неделю ростом, Brent на уровне $29,96 за баррель

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в пятницу, при этом котировки могут завершить неделю ростом.

Поддержку нефтяному рынку оказывают ожидания сокращения добычи крупнейшими производителями при постепенном восстановлении спроса.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:01 МСК составляет $29,96 за баррель, что на $0,5 (1,7%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,61 (2,59%) - до $24,16 за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала примерно на 13%, WTI - на 21%.

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в апреле упало до минимума за 3,5 года (с июля 2016 года), свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. В среднем в минувшем месяце в мире работало 1514 установки против 1964 в марте. При этом апрельский уровень на 626 меньше показателя за аналогичный месяц прошлого года.

Саудовская Аравия в четверг объявила, что в июне повысит цены практически на все экспортируемые ею сорта, показав, таким образом, что больше заинтересована в поддержке нефтяного рынка, чем в наращивании своей доли, пишет Bloomberg.

В мае вступило в силу соглашение стран ОПЕК+, предусматривающее снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня начала этого года - 11 млн б/с.

"Хотя рост запасов нефти и нефтепродуктов остается риском для рынка, ключевые тренды, как со стороны предложения, так и со стороны спроса, начали улучшаться", - говорит аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер, которого цитирует MarketWatch.

Росту оптимизма трейдеров также способствуют признаки ослабления напряженности между Вашингтоном и Пекином.

Президент США Дональд Трамп в пятницу сказал, что не верит, будто Китай мог преднамеренно начать распространение коронавируса.

"Вирус вырвался из Китая, вероятно, из-за некомпетентности", - заявил президент в интервью телеканалу Fox News.