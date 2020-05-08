Экономика

17:39 08.05.2020

Исполнительный директор по трансформации группы "Нафтогаз" стал также ее главным директором исполнительным

1 мин читать
Исполнительный директор по трансформации группы "Нафтогаз" стал также ее главным директором исполнительным

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" назначил Отто А.Ватерландера главным директором исполнительным группы "Нафтогаз" и сохранил за ним пост исполнительного директора по трансформации группы.

"Таким образом, Отто Ватерландер будет отвечать за операционные и трансформационные процессы в группе, в частности, для внедрения новой операционной модели и дивизиональной структуры управления, реализацию кросс-функциональных процессов и разработку баз данных процессов", – поясняется в сообщении "Нафтогаза" в пятницу.

До прихода в "Нафтогаз" в начале этого года Ватерландер был старшим партнером в McKinsey&Company и участвовал в управлении нефтегазовым направлением на международном уровне, а еще раньше – партнером по энергетическому направлению в Booz&Company. Свою карьеру он начал в мае 1990 года в Royal Dutch Shell, где работал на различных должностях в Нидерландах и Венесуэле до конца 1997 года.

"Отто Ватерландер активизировал и практически перезапустил процесс трансформации группы "Нафтогаз" за время, когда он присоединился к нашей команде. Он наглядно доказал, что мировые корпоративные решения и стандарты могут и должны работать в украинской государственной компании. Поэтому мы ожидаем, что с новыми полномочиями Отто поможет "Нафтогазу" стать для акционера партнером, который является настоящим законодателем новых стандартов работы", — приводится в сообщении комментарий главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.

Теги: #нафтогаз #кадры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:26 08.05.2020
Назначение Саакашвили не будет иметь катастрофических последствий для возможностей сотрудничества Украины и Грузии - Грищенко

Назначение Саакашвили не будет иметь катастрофических последствий для возможностей сотрудничества Украины и Грузии - Грищенко

10:08 08.05.2020
Саакашвили считает свое назначение главой Нацсовета реформ фактом того, что Зеленский готов идти на "неординарные шаги"

Саакашвили считает свое назначение главой Нацсовета реформ фактом того, что Зеленский готов идти на "неординарные шаги"

17:03 07.05.2020
Миссию МВФ в Украине возглавила экс-глава миссии в Молдове Голлар вместо Родена

Миссию МВФ в Украине возглавила экс-глава миссии в Молдове Голлар вместо Родена

15:42 07.05.2020
"Нафтогаз" закупал груз для медучереждений у госкорпораций КНР через "Укргазвыдобування" по обращению Минздрава

"Нафтогаз" закупал груз для медучереждений у госкорпораций КНР через "Укргазвыдобування" по обращению Минздрава

13:02 07.05.2020
Кабмин уволил Монахову с должности уполномоченной по защите госязыка

Кабмин уволил Монахову с должности уполномоченной по защите госязыка

12:41 07.05.2020
Все министерства за 2 недели создадут должность замминистра по цифровому развитию

Все министерства за 2 недели создадут должность замминистра по цифровому развитию

09:14 07.05.2020
Минсоцполитики заявило о необходимости дополнительно ввести почти 8 тыс. должностей соцработников в регионах

Минсоцполитики заявило о необходимости дополнительно ввести почти 8 тыс. должностей соцработников в регионах

18:13 06.05.2020
Кабмин назначил госсекретаря Мининфраструктуры

Кабмин назначил госсекретаря Мининфраструктуры

15:37 06.05.2020
Привезенный 4 и 6 мая в Украину самолетами "Антонова" груз для медучреждений закупил "Нафтогаз" при поддержке Офиса президента и Минздрава

Привезенный 4 и 6 мая в Украину самолетами "Антонова" груз для медучреждений закупил "Нафтогаз" при поддержке Офиса президента и Минздрава

14:43 06.05.2020
Средства крупнейшего налогоплательщика в Украине "Нафтогаз" пойдут на реконструкцию 210 приемных отделений больниц - Шмыгаль

Средства крупнейшего налогоплательщика в Украине "Нафтогаз" пойдут на реконструкцию 210 приемных отделений больниц - Шмыгаль

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГОССТАТ ИНФЛЯЦИЯ

Инфляция в Украине в апреле упала до 2,1% в годовом измерении – Госстат

НБУ СМОЛИЙ РЕФИНАНСИРОВАНИЕ

НБУ предоставил банкам 2,4 млрд грн рефинансирования на 1-5 лет на дебютном тендере в пятницу

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ БУСЛАВЕЦ ТАРИФЫ

Тариф на э/э для населения остается неизменным – Буславец

УКРАИНА МВФ

Объем обсуждаемой помощи МВФ Украине на 18 мес. остается прежним, завершение переговоров ожидается до 15 мая

ПРОГРАММА STAND BY УКРАИНА МВФ

Украина и МВФ в переговорах о новой программе переключились с 36-мес. EFF на 18-мес. stand by

ПОСЛЕДНЕЕ

Инфляция в Украине в апреле упала до 2,1% в годовом измерении – Госстат

НБУ предоставил банкам 2,4 млрд грн рефинансирования на 1-5 лет на дебютном тендере в пятницу

"Прозорро.Продажи" пересматривает условия допсоглашения о повышении размера минимального платежа

Средняя цена импорта Украиной газа в апреле снизилась на 20,2%

Siemens отказался от прогнозов на текущий фингод после падения прибыли и заказов в I финквартале

Тариф на э/э для населения остается неизменным – Буславец

ЕБРР будет кредитовать в гривне пострадавших от карантинных ограничений украинских предпринимателей – Минфин

Получить $5 млрд от МВФ в 2020-21гг по stand-by легче чем по EFF - представитель Украины в МВФ

Получить $5 млрд от МВФ в 2020-21гг по stand-by легче чем по EFF - представитель Украины в МВФ

Получить $5 млрд от МВФ в 2020-21гг по stand-by легче чем по EFF - представитель Украины в МВФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА