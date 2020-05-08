Исполнительный директор по трансформации группы "Нафтогаз" стал также ее главным директором исполнительным

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" назначил Отто А.Ватерландера главным директором исполнительным группы "Нафтогаз" и сохранил за ним пост исполнительного директора по трансформации группы.

"Таким образом, Отто Ватерландер будет отвечать за операционные и трансформационные процессы в группе, в частности, для внедрения новой операционной модели и дивизиональной структуры управления, реализацию кросс-функциональных процессов и разработку баз данных процессов", – поясняется в сообщении "Нафтогаза" в пятницу.

До прихода в "Нафтогаз" в начале этого года Ватерландер был старшим партнером в McKinsey&Company и участвовал в управлении нефтегазовым направлением на международном уровне, а еще раньше – партнером по энергетическому направлению в Booz&Company. Свою карьеру он начал в мае 1990 года в Royal Dutch Shell, где работал на различных должностях в Нидерландах и Венесуэле до конца 1997 года.

"Отто Ватерландер активизировал и практически перезапустил процесс трансформации группы "Нафтогаз" за время, когда он присоединился к нашей команде. Он наглядно доказал, что мировые корпоративные решения и стандарты могут и должны работать в украинской государственной компании. Поэтому мы ожидаем, что с новыми полномочиями Отто поможет "Нафтогазу" стать для акционера партнером, который является настоящим законодателем новых стандартов работы", — приводится в сообщении комментарий главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.