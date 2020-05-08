Экономика

14:26 08.05.2020

Средняя цена импорта Украиной газа в апреле снизилась на 20,2%

1 мин читать
Средняя цена импорта Украиной газа в апреле снизилась на 20,2%

Украинские предприятия в апреле 2020 года импортировали газ по средней цене $122,55 (3 тыс. 318,62 грн) за 1 тыс. куб. м, сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Таким образом, цена импорта газа за прошлый месяц на 20,2% ниже цены марта-2020 в долларовом эквиваленте, когда она составила $153,65 (4 тыс. 163,74 грн).

Как сообщалось, исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко неоднократно отмечал, что публикуемая Минэкономики средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.

Теги: #газ #минэкономики
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:15 07.05.2020
Венгрия обезопасила северо-восток страны от риска перебоев поставок газа через Украину

Венгрия обезопасила северо-восток страны от риска перебоев поставок газа через Украину

12:01 07.05.2020
Минэкономики предлагает обязать нерезидентов получать разрешение на инвестиции в стратегические предприятия

Минэкономики предлагает обязать нерезидентов получать разрешение на инвестиции в стратегические предприятия

20:03 05.05.2020
ВАКС поручил назначить Онищенко бесплатного адвоката

ВАКС поручил назначить Онищенко бесплатного адвоката

18:32 05.05.2020
Украина за 4 мес. увеличила импорт газа в 1,6 раза

Украина за 4 мес. увеличила импорт газа в 1,6 раза

15:16 05.05.2020
Польша делает ещё один шаг для получения норвежского газа

Польша делает ещё один шаг для получения норвежского газа

14:20 05.05.2020
Продуктового дефицита и роста цен в Украине нет - Петрашко

Продуктового дефицита и роста цен в Украине нет - Петрашко

14:04 05.05.2020
Программа "Новые деньги" будет предусматривать кредиты малым предпринимателям на срок до 2-х лет под 3% годовых - министр экономики

Программа "Новые деньги" будет предусматривать кредиты малым предпринимателям на срок до 2-х лет под 3% годовых - министр экономики

10:20 05.05.2020
Глава Минэкономики Украины обсудил с промышленниками необходимость назначения профильного замминистра

Глава Минэкономики Украины обсудил с промышленниками необходимость назначения профильного замминистра

01:30 05.05.2020
Во Львове в многоквартирном доме произошел взрыв газа, пострадал один человек

Во Львове в многоквартирном доме произошел взрыв газа, пострадал один человек

11:03 04.05.2020
Saipem построит газопровод из Дании в Польшу, которым Варшава хочет заменить "Газпром"

Saipem построит газопровод из Дании в Польшу, которым Варшава хочет заменить "Газпром"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ БУСЛАВЕЦ ТАРИФЫ

Тариф на э/э для населения остается неизменным – Буславец

УКРАИНА МВФ

Объем обсуждаемой помощи МВФ Украине на 18 мес. остается прежним, завершение переговоров ожидается до 15 мая

ПРОГРАММА STAND BY УКРАИНА МВФ

Украина и МВФ в переговорах о новой программе переключились с 36-мес. EFF на 18-мес. stand by

УКРАИНА КАДРЫ МВФ

Миссию МВФ в Украине возглавила экс-глава миссии в Молдове Голлар вместо Родена

ЕБРР НБУ СВОП КОРОНАВИРУС

ЕБРР и Нацбанк Украины договорились о свопе объемом $500 млн

ПОСЛЕДНЕЕ

"Прозорро.Продажи" пересматривает условия допсоглашения о повышении размера минимального платежа

Siemens отказался от прогнозов на текущий фингод после падения прибыли и заказов в I финквартале

Тариф на э/э для населения остается неизменным – Буславец

ЕБРР будет кредитовать в гривне пострадавших от карантинных ограничений украинских предпринимателей – Минфин

Получить $5 млрд от МВФ в 2020-21гг по stand-by легче чем по EFF - представитель Украины в МВФ

Получить $5 млрд от МВФ в 2020-21гг по stand-by легче чем по EFF - представитель Украины в МВФ

Получить $5 млрд от МВФ в 2020-21гг по stand-by легче чем по EFF - представитель Украины в МВФ

Объем обсуждаемой помощи МВФ Украине на 18 мес. остается прежним, завершение переговоров ожидается до 15 мая

Чистый доход "Дарницы" от реализации продукции в 2019 году составил 3,3 млрд грн

Украина может рассчитывать на оговоренную ранее сумму финансирования от МВФ несмотря на смену программы - глава профильного комитета

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА