Средняя цена импорта Украиной газа в апреле снизилась на 20,2%

Украинские предприятия в апреле 2020 года импортировали газ по средней цене $122,55 (3 тыс. 318,62 грн) за 1 тыс. куб. м, сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Таким образом, цена импорта газа за прошлый месяц на 20,2% ниже цены марта-2020 в долларовом эквиваленте, когда она составила $153,65 (4 тыс. 163,74 грн).

Как сообщалось, исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко неоднократно отмечал, что публикуемая Минэкономики средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.