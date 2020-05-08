Siemens отказался от прогнозов на текущий фингод после падения прибыли и заказов в I финквартале

Крупнейший в Европе промышленный конгломерат Siemens AG отказался от прогнозов на текущий финансовый год, отметив, что не может достоверно оценить потенциальные последствия кризиса, вызванного пандемией коронавируса, для его показателей.

В пресс-релизе Siemens отмечается, что во втором финквартале, завершившемся в марте, все направления его бизнеса пострадали из-за пандемии COVID-19.

В третьем финквартале последствия коронавируса для бизнеса будут еще более серьезными, предупреждают в компании.

"Многие из ключевых для нас отраслей серьезно пострадали", - заявил в пятницу гендиректор Siemens Джо Кэзер, приведя в пример автопроизводителей, авиакомпании и машиностроительный сектор.

"Вопрос в том, как долго это будет продолжаться. Ответа, к сожалению, нет ни у нас, ни у наших клиентов", - сказал он.

Скорректированная EBITA промышленных подразделений - ключевой операционный показатель Siemens - снизилась в прошедшем квартале на 18%, до 1,59 млрд евро. Рентабельность этих подразделений сократилась до 12,1% с 14,7% годом ранее.

Квартальная выручки Siemens составила 14,2 млрд евро, практически не изменившись по сравнению с тем же периодом прошлого года. Объем заказов, полученных в январе-марте, упал на 8%, до 15,1 млрд евро.

Выручка подразделения программных решений и технологий (Digital Industries) сократилась на 9%, до 3,7 млрд евро, департамента интеллектуальной инфраструктуры (Smart Infrastructure) - осталась на уровне 3,5 млрд евро, подразделения транспортного машиностроения (Mobility) - увеличилась на 7%, до 2,26 млррд евро.

Выручка подразделения Siemens Healthineers, выпускающего диагностическое медицинское оборудование, повысилась на 5%, до 3,7 млрд евро.

Siemens подтвердила, что намерена завершить выделение в самостоятельную компанию бизнеса Siemens Energy и проведение его листинга до конца текущего финансового года.

Акции Siemens прибавляют в цене 5,1% на торгах в пятницу. С начала 2020 года их стоимость упала почти на 24%.