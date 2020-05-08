ЕБРР будет кредитовать в гривне пострадавших от карантинных ограничений украинских предпринимателей – Минфин

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) начнет кредитовать в гривне пострадавших от карантинных ограничений украинских предпринимателей, что стало возможным благодаря подписанию договора между Национальным банком Украины (НБУ) и ЕБРР о свопе в размере $500 млн, сообщается на сайте Министерства финансов в пятницу.

"Договор заключен на два года с возможностью пролонгации. Минимальная сумма транша в рамках договора составляет $25 млн, а минимальный срок транша – до трех месяцев с возможностью роловера", – говорится в сообщении.

Уточняется, что ресурс будет направлен на поддержку ликвидности, пополнение оборотных средств и финансирование торговых операций украинских предприятий, пострадавших от карантинных ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

"Бизнес получать кредит от ЕБРР в гривне, таким образом не будет нести риски, связанные с обменом валюты. В то же время покупка валюты НБУ у ЕБРР на условиях своп будет способствовать росту международных резервов Украины, что позволит усилить макрофинансовую стабильность, а также положительно скажется на настроениях участников рынка", – отметил Минфин.

Как сообщалось, стороны планируют, что первая транзакция в рамках этого свопа будет осуществлена уже в ближайшие недели.

Ранее ЕБРР запустил программу реагирования на связанный с коронавирусом кризис и посткризисного восстановления. Ожидается, что на это будут направлены все инвестиции банка в течение 2020-21 гг. в размере до EUR21 млрд.

ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине и уже взял на себя обязательства по предоставлению почти EUR15 млрд в рамках 466 проектов по всей стране.