Объем обсуждаемой помощи МВФ Украине на 18 мес. остается прежним, завершение переговоров ожидается до 15 мая

МВФ в связи с масштабным финансово-экономическим кризисом в мире из-за COVID-19 и общей экономической неопределенности о продолжительности и интенсивности последствий пандемии изменил подходы к продолжительности программ со странами и предлагает Украине вариант сотрудничества по короткой программе кредитования stand-by без уменьшения размеров на период ее действия, сообщил Минфин Украины.

"Основная разница между этими программами заключается в сроке их реализации: stand-by - 1,5 года, EFF - 3 года… Сумма программы на соответствующие периоды остается неизменной", – говорится в сообщении ведомства в Facebook в четверг вечером.

В то же время Минфин указывает, что пока переговорные процессы с МВФ продолжаются и вопрос о модальности программы (EFF или stand-by) еще дискутируется.

"Правительство планирует финализировать переговоры с МВФ на следующей неделе", – отметило ведомство.

Ранее в этот день представитель МВФ Джерри Райс (Gerry Rice) сообщил, что Украина и МВФ в рамках переговоров о новой программе сотрудничества переориентировались с предварительно согласованной 3-летней программы расширенного финансирования EFF на 18-месячную программу stand-by.

"Когда ситуация восстановится, фокус снова может сместиться на решение проблем долгосрочных структурных реформ в Украине, чтобы способствовать более сильному и более инклюзивному росту", – сказал представитель Фонда.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский, Национальный банк Украины и предыдущее правительство в начале декабря 2019 года договорились с менеджментом МВФ об открытии новой трехлетней программы EFF на $5,5 млрд. Это программа должна была заменить 14-мес. программу stand-by на SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд, рассчитанную поддержать страну в период президентских и парламентских выборов в прошлом году и завершившуюся 17 февраля этого года.

Украина смогла получить по stand-by лишь первый транш SDR1 млрд (около $1,4 млрд). Затем планировались еще два транша по итогам полугодовых пересмотров, однако в связи со сменой президента и правительства страны после выборов было решено начать разработку новой программы сотрудничества. В результате в 2019 году финансирование со стороны Фонда отсутствовало, тогда как Киев заплатил почти SDR1,4 млрд.

Позитивное решение МВФ по новой программе позволит правительству получить также макрофинансовую помощь от ЕС (EUR500 млн) и кредит Всемирного банка (до $1,0 млрд).

Размер новой программы stand-by, на обсуждение которой переключились Украина и МВФ, пока неизвестен, хотя ранее размер программы EFF, по данным близких к переговорам источников, удалось увеличить ориентировочно до $8 млрд.

Для позитивного решения Фонда Украине необходимо принять закон о регулировании банковской деятельности (так называемый "антиколомойский" законопроект). Предполагается, что Верховная Рада рассмотрит его в окончательном чтении в среду, 13 мая. Киев рассчитывает получить первые средства МВФ еще до конца этого месяца, на который приходится погашение выпущенных 5 лет назад под гарантии США еврооблигаций на $1 млрд.