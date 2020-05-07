Экономика

19:22 07.05.2020

Украина может рассчитывать на оговоренную ранее сумму финансирования от МВФ несмотря на смену программы - глава профильного комитета

1 мин читать
Украина может рассчитывать на оговоренную ранее сумму финансирования от МВФ несмотря на смену программы - глава профильного комитета

Украина может рассчитывать на предварительно оговоренную сумму финансирования от Международного валютного фонда (МВФ), несмотря на смену программы, полагает глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"По моим оценкам, срок будет меньше, но количество денег, которые мы получим за год-два программы stand-by, будет то же, что бы мы и получили по стандартной программе МВФ", - прокомментировал он в эфире "Украина 24" в четверг.

Как сообщалось, Украина и МВФ в рамках переговоров о новой программе сотрудничества переориентировались с ранее предварительно согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF на 18-месячную программу stand by, сообщил представитель МВФ Джерри Райс (Gerry Rice).

Глава Министерства финансов Сергей Марченко заявлял, что Украина ожидает в 2020 году два транша от Международного валютного фонда по $1,75 млрд и обсуждает дальнейшее увеличение суммы траншей.

Теги: #гетманцев #украина #мвф
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:15 07.05.2020
Венгрия обезопасила северо-восток страны от риска перебоев поставок газа через Украину

Венгрия обезопасила северо-восток страны от риска перебоев поставок газа через Украину

17:37 07.05.2020
Украина и МВФ в переговорах о новой программе переключились с 36-мес. EFF на 18-мес. stand by

Украина и МВФ в переговорах о новой программе переключились с 36-мес. EFF на 18-мес. stand by

17:03 07.05.2020
Миссию МВФ в Украине возглавила экс-глава миссии в Молдове Голлар вместо Родена

Миссию МВФ в Украине возглавила экс-глава миссии в Молдове Голлар вместо Родена

11:34 07.05.2020
Украина готова вместе с НАТО присоединится к разработке совместных мер по защите Черноморского региона и борьбы с Covid-19

Украина готова вместе с НАТО присоединится к разработке совместных мер по защите Черноморского региона и борьбы с Covid-19

10:56 06.05.2020
Важно не потерять момент и суметь привлечь китайского туриста в Украину - глава Гостуризма

Важно не потерять момент и суметь привлечь китайского туриста в Украину - глава Гостуризма

09:49 06.05.2020
Всем открывшимся после 11 мая учреждения позволят работать исключительно при соблюдении противоэпидемических мер

Всем открывшимся после 11 мая учреждения позволят работать исключительно при соблюдении противоэпидемических мер

08:44 06.05.2020
В большинстве областей Украины в среду ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

В большинстве областей Украины в среду ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

07:45 06.05.2020
Пожары в Чернобыльской зоне и на Житомирщине локализованы, продолжается тушение отдельных очагов тления – ГСЧС

Пожары в Чернобыльской зоне и на Житомирщине локализованы, продолжается тушение отдельных очагов тления – ГСЧС

07:17 06.05.2020
Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получили ранение, еще один боевую травму - штаб ООС

Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получили ранение, еще один боевую травму - штаб ООС

06:47 06.05.2020
Участнику преступной схемы уклонения от уплаты налогов при поставке комплектующих к военной технике избрана мера пресечения в виде залога в 5  млн. 255 тыс. грн.  - САП

Участнику преступной схемы уклонения от уплаты налогов при поставке комплектующих к военной технике избрана мера пресечения в виде залога в 5  млн. 255 тыс. грн.  - САП

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ПРОГРАММА STAND BY УКРАИНА МВФ

Украина и МВФ в переговорах о новой программе переключились с 36-мес. EFF на 18-мес. stand by

УКРАИНА КАДРЫ МВФ

Миссию МВФ в Украине возглавила экс-глава миссии в Молдове Голлар вместо Родена

ЕБРР НБУ СВОП КОРОНАВИРУС

ЕБРР и Нацбанк Украины договорились о свопе объемом $500 млн

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ARCELORMITTAL

Электроэнергия в Украине обходится в 2-3 раза дороже, чем в Европе - ArcelorMittal

ГБР ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ АЭС МИНЭНЕРГО

ГБР начало расследование ограничения выработки электроэнергии на АЭС

ПОСЛЕДНЕЕ

Чистый доход "Дарницы" от реализации продукции в 2019 году составил 3,3 млрд грн

Visa прогнозирует отказ платежной индустрии от паролей и переход к биометрии в ближайшие 5 лет

Решение суда о выплате ПриватБанком более $250 млн Суркисам невозможно добровольно или принудительно выполнить – министр юстиции

IKEA может запустить онлайн-магазин в Украине в ближайшие дни

Дневной прирост цен на нефть сократился, Brent - $30,86 за баррель

ЕБРР и Нацбанк Украины договорились о свопе объемом $500 млн

Электроэнергия в Украине обходится в 2-3 раза дороже, чем в Европе - ArcelorMittal

"Нафтогаз" закупал груз для медучереждений у госкорпораций КНР через "Укргазвыдобування" по обращению Минздрава

ГБР начало расследование ограничения выработки электроэнергии на АЭС

Эффективным решением соцзащиты медработников может стать групповое накопительное страхование жизни

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА