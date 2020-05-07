Украина может рассчитывать на оговоренную ранее сумму финансирования от МВФ несмотря на смену программы - глава профильного комитета

Украина может рассчитывать на предварительно оговоренную сумму финансирования от Международного валютного фонда (МВФ), несмотря на смену программы, полагает глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"По моим оценкам, срок будет меньше, но количество денег, которые мы получим за год-два программы stand-by, будет то же, что бы мы и получили по стандартной программе МВФ", - прокомментировал он в эфире "Украина 24" в четверг.

Как сообщалось, Украина и МВФ в рамках переговоров о новой программе сотрудничества переориентировались с ранее предварительно согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF на 18-месячную программу stand by, сообщил представитель МВФ Джерри Райс (Gerry Rice).

Глава Министерства финансов Сергей Марченко заявлял, что Украина ожидает в 2020 году два транша от Международного валютного фонда по $1,75 млрд и обсуждает дальнейшее увеличение суммы траншей.