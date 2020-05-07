Венгрия обезопасила северо-восток страны от риска перебоев поставок газа через Украину

Венгерский газотранспортный оператор FGSZ завершил проект модернизации трех компрессорных станций на границе с Украиной, в результате чего газ потребителям этих регионов можно будет поставлять не только с востока, но и из других источников.

Как говорится в сообщении FGSZ, проект стоимостью 3,7 млрд форинтов ($11,4 млн) предусматривал реконструкцию компрессорных станций Beregdaroc, Hajduszoboszlo и Nemesbikk.

В частности, были построены специальные перемычки, позволяющие изменить направление потока при использовании мощностей существующих КС. На двух из трех станций было модернизировано газоизмерительное оборудование.

"Таким образом, сейчас двусторонние потоки газа обеспечены на всех трех компрессорных станциях, что повышает безопасность поставок газа в северо-восточную часть Венгрии, а также снижает ее зависимость от поставок через точки входа из Украины", - резюмирует FGSZ.