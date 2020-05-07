Украина и МВФ в переговорах о новой программе переключились с 36-мес. EFF на 18-мес. stand by

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) в рамках переговоров о новой программе сотрудничества переориентировались с ранее предварительно согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF на 18-месячную программу stand by, сообщил представитель МВФ Джерри Райс (Gerry Rice)

"Учитывая беспрецедентную неопределенность в отношении экономических и финансовых перспектив и необходимость сосредоточить политические приоритеты на краткосрочном сдерживании и стабилизации, переговоры переключились на 18-месячный stand by, который может обеспечить поддержку платежного баланса для усиления реакции властей", – сказал он на традиционном брифинге в четверг.

По его словам, Фонд находится в тесном контакте с властями Украины по обсуждению параметров нового механизма финансирования, который помог бы стране эффективно противодействовать пандемии в экономике и медицине.

Райс уточнил, что постоянная виртуальная миссия обсуждает политики, которые могут быть поддержаны, скорее, через программу stand by, чем через EFF, несмотря на то, что по программе EFF в декабре 2019 года была достигнута предварительная договоренность на уровне менеджмента Фонда (staff-level agreement).

"Когда ситуация восстановится, фокус снова может сместиться на решение проблем долгосрочных структурных реформ в Украине, чтобы способствовать более сильному и более инклюзивному росту", – сказал представитель Фонда.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский, Национальный банк Украины и предыдущее правительство в начале декабря 2019 года договорились с менеджментом МВФ об открытии новой трехлетней программы EFF на $5,5 млрд. Это программа должна была заменить 14-мес. программу stand-by на SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд, рассчитанную поддержать страну в период президентских и парламентских выборов в прошлом году и завершившуюся 17 февраля 2020 года.

Украина смогла получить по stand by лишь первый транш SDR1 млрд (около $1,4 млрд). Затем планировались еще два транша по итогам полугодовых пересмотров, однако в связи со сменой президента и правительства страны после выборов было решено начать разработку новой программы сотрудничества. В результате в 2019 году финансирование со стороны Фонда отсутствовало, тогда как Киев заплатил почти SDR1,4 млрд.

Позитивное решение МВФ по новой программе позволит правительству получить также макрофинансовую помощь от ЕС (EUR500 млн) и кредит Всемирного банка (до $1,0 млрд).

Размер новой программы stand by, на обсуждение которой переключились Украина и МВФ, пока не известен, хотя ранее размер программы EFF, по данным близких к переговорам источников, удалось увеличить ориентировочно до $8 млрд.

Для позитивного решения Фонда Украине необходимо принять закон о регулировании банковской деятельности (так называемый "антиколомойский" законопроект). Предполагается, что Верховная Рада рассмотрит его в окончательном чтении в среду, 13 мая. Киев рассчитывает получить первые средства МВФ еще до конца этого месяца, на который приходится погашение выпущенных пять лет назад под гарантии США еврооблигаций на $1 млрд.