Экономика

14:45 07.05.2020

ГБР начало расследование ограничения выработки электроэнергии на АЭС

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ГБР начало расследование ограничения выработки электроэнергии на АЭС

Государственное бюро расследований (ГБР) начало досудебное расследование по факту возможных неправомерных действий должностных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины в связи со снижением мощности энергоблоков атомных электростанций в пользу увеличения объемов закупки электроэнергии у частных компаний.

"Должностные лица Министерства утвердили обновленный прогнозный баланс электроэнергии объединенной энергетической системы Украины на 2020 год. Им предусмотрен вывод предприятия государственного сектора экономики атомной отрасли в резерв и работу на пониженной мощности энергоблоков. Зато увеличен объем закупки электроэнергии у частных компаний", - сообщается на сайте ведомства в четверг.

В связи с этим, как отмечают в ГБР, происходит снижение производства атомной отрасли на 8,6%, что может привести к остановке энергоблоков АЭС, "убыткам государственному бюджету Украины и банкротству объекта государственной собственности, который имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства".

Теги: #гбр #электроэнергия #аэс #минэнерго
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