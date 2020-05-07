Экономика

14:13 07.05.2020

Эффективным решением соцзащиты медработников может стать групповое накопительное страхование жизни

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Эффективным решением соцзащиты медработников может стать групповое накопительное страхование жизни

Одним из эффективных решений социальной защиты медицинских и других работников в сфере охраны здоровья, в т.ч. на случай заболевания на COVID-19, а также повышения их мотивации является групповое накопительное страхование жизни или "золотые наручники", сообщил агентству "Интерфакс-Украина" член Нацкомфинуслуг Александр Залетов.

По его словам, "золотые наручники" считаются неотъемлемым элементом современного HR-менеджмента, широко используемого в развитых странах. "Привязывание" наиболее высококвалифицированных и ценных медицинских и других работников в сфере охраны здоровья достигается путем дополнительной "отложенной" их мотивации через групповое накопительное страхование жизни. В этом случае накопленные при помощи страхования средства (а они должны коррелировать с его зарплатой), переходят в собственность такого сотрудника только после истечения определенного срока, например, 10-15 лет. Это своего рода дополнительная пенсия с одноразовой выплатой или аннуитет. В случае увольнения раньше этого времени — сотрудник лишается такой возможности.

Кроме того, такое страхование также обеспечит страховые выплаты в случае смерти застрахованного сотрудника, его инвалидности или временной нетрудоспособности от несчастного случая, болезни, например, COVID-19, или критических заболеваний. Это позволит повысить уровень престижности медицинских профессий и снизить отток медицинских кадров.

По мнению А. Залетов, указанная модель будет более эффективной если формирование страховых фондов будет осуществляться на условиях софинансирования. т.е. за счет государственного и местного бюджета, благотворительных фондов, а также отчислений работодателей и личных страховых взносов медицинских и других работников в сфере охраны здоровья.

Источником средств для формирования такого страхового фонда со стороны государства могут быть целевые облигации и другие финансовые инструменты с длительным сроком погашения, в т.ч. под гарантии правительства. При этом государство получит дешевый долгосрочный инвестиционный ресурс в экономику, так как страховые компании согласно требований законодательства будут размещать значительную часть страховых резервов в государственные и муниципальные ценные бумаги, корпоративные бумаги предприятий медицинской отрасли и фармакологии, принимать финансовое участие в инфраструктурных проектах.

Для исключения злоупотреблений со стороны страховых компаний необходимо будет "связать" активы, которыми представлены страховые резервы, установить стандартные условия страхования, а также существенно ограничить размер аквизиционных расходов, в т.ч. агентское вознаграждение.

Для реализации указанной модели социальной защиты медицинских и других работников в сфере охраны здоровья уже имеется соответствующая инфраструктура. Сегодня на страховом рынке успешно работает пул страховых компаний, у большинства из которых опыт работы на рынке около 20 лет. Ежегодно ими заключается свыше 4 млн договоров страхования жизни, в том числе 300 тыс. долгосрочных. Размер страховых резервов, который находятся в управлении страховщиков, составляет свыше 10 млрд грн., из которых 52% приходится на ОВГЗ и 39% на вклады и счета в ведущих банках страны. По результатам 2019 года около 900 млн грн полученного инвестиционного дохода направлено на увеличение страховых резервов, т.е. накоплений застрахованных. В 2019 году компаниями по страхованию жизни осуществлено 40 тыс. страховых выплат гражданам на общую сумму около 600 млн грн., а также выплат выкупных сумм размере около 180 млн грн.

По мнению члена комиссии, важно вернуться к дискуссии относительно внесения изменений в Налоговый кодекс Украины, направленных на стимулирование развития добровольного медицинского страхования и корпоративного долгосрочного страхования жизни, а также внести соответствующие изменения в медицинское законодательство в части применения страхования жизни как части социального пакета медицинских и других работников в сфере охраны здоровья. Успешность применения «золотых наручников» в медицинской отрасли может стать прецедентом для других бюджетников, например, учителей и госслужащих, считает Залетов.

Теги: #медработники #залетов #соцзащита
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