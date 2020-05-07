Сокращение профицита э/э "Энергоатома" не будет иметь заметного влияния на цену для конечных потребителей – "Укрэнерго"

Снижение производства электрической энергии на атомных электростанциях не будет иметь заметного влияния на цену ресурса для конечного потребителя, отмечает НЭК "Укрэнерго" на сайте компании.

Компания напоминает: объемы э/э НАЭК "Энергоатом", которые не удалось реализовать по двусторонним договорам (ДД), на рынке "на сутки вперед" (РСВ), внутрисуточном рынке (ВСР) в конечном итоге попадают на балансирующий рынок и продаются конечным потребителями по цене, указанной в контрактах производителей э/э, участвующих в предоставлении балансирующих услуг.

"Профицит с точки зрения рынка – это непроданная производителем и, соответственно, не куплена поставщиком/потребителем электроэнергия по двусторонним договорам, на РСВ и ВСР, но которая, тем не менее, продолжает вырабатываться. Когда сегодня этот избыток вырабатывается на АЭС, то он замещает часть объемов, которые, согласно контрактам с поставщиками/потребителями, должны производиться в основном тепловыми электростанциями, которые подают заявки на разгрузку в пределах балансирующего рынка", – указано в сообщении в среду.

ТЭС и ТЭЦ, способные обеспечить резервы маневренной мощности, по указанным заявкам на разгрузку соглашаются снизить свое производство, перекупить излишнюю электроэнергию на балансирующем рынке (согласно Правилам рынка, по цене, которая составляет не более 55% цены на РСВ) и в конечном итоге продать ее своим потребителям, но уже по цене, которая указана в контрактах с ними.

Таким образом, "Энергоатом" на балансирующем реализует свою э/э, которую не смог продать по ДД, на РСВ и ВСР, по цене которая равна стоимости ресурса "на сутки вперед" минус 45%. Разница между ценой, по которой НАЭК продал э/э на балансирующем рынке и ценой, по которой атомная электроэнергия была продана конечному потребителю, в конечном итоге, как плата за услуги балансирования остается для ТЭС/ТЭЦ или других производителей, участвующих в указанном процессе.

"Таким образом, уменьшение выработки электроэнергии на атомных электростанциях (АЭС), в соответствии с новым прогнозным балансом электроэнергии, не будет иметь заметного влияния на цену электроэнергии для конечного потребителя", – указано в сообщении НЭК.

Компания, которая совместно с профильным министерством ответственна за разработку прогнозного баланса энергосистемы, подчеркивает, что его формирование осуществлялось в первую очередь исходя из необходимости устранить профицит э/э на рынке и обеспечить достаточные объемы резервов для балансирования энергосистемы в условиях падения объемов потребления. Также подчеркивается, что балансовые ограничения для базовой нагрузки в энергосистеме определяются, исходя из необходимости обеспечения операционной безопасности системы.