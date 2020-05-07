Экономика

12:41 07.05.2020

Все министерства за 2 недели создадут должность замминистра по цифровому развитию

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Все министерства за 2 недели создадут должность замминистра по цифровому развитию

Все министерства в течение двух недель должны создать должность заместителя министра по цифровому развитию, сообщил премьер-министр Денис Шмыгать по итогам совещания по цифровой трансформации.

"По итогам совещания поручил всем министерствам на протяжении двух недель создать должность заместителя министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, а также в месячный срок внести на рассмотрение кандидатуры на эту должность", - написал Шмыгать в Телеграм-канале в четверг.

Теги: #шмыгаль #цифровое_развитие #кадры #кабмин #министерства
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